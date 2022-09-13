حديث عن تعطيل إحياء الاتفاق النووي مع إيران

وقال لابيد في تصريح صحافي: “سأقولها بطريقة حذرة، لقد تمكنا من وقف التوصل الاتفاق النووي مع إيران”.

وكان لابيد أعلن قبل أيام أن إسرائيل تدير حملة سياسية “ناجحة” لوقف الاتفاق النووي مع إيران للحيلولة دون رفع العقوبات الاقتصادية عنها، مشيرا إلى أن “الأمر لم ينته بعد، إنه طريق طويل، لكن هناك علامات مشجعة”.

ومنذ شهور، يتفاوض دبلوماسيون من إيران وواشنطن و5 دول أخرى في العاصمة النمساوية فيينا، بشأن صفقة إعادة القيود على برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية التي أعاد فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد انسحاب بلاده من الاتفاق في مايو 2018.