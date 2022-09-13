حركة بلادي تحذر من توقف العمل في ميناء الفاو الكبير

حذرت الأمينة العامة لحركة بلادي زهرة البجاري، اليوم الثلاثاء، من توقف العمل في ميناء الفاو الكبير جراء الاستمرار في تعطيل عقد جلسات البرلمان وعدم اقرار الموازنة.

وقالت البجاري في حديث لـ، إن “تخصيصات أكمال العمل في ميناء الفاو من الموازنة حصراً باعتباره من مشاريع العراق الاستراتيجية وعدم اقرار الموارنة العامة سيؤدي إلى توقف العمل ومغادرة الشركات العاملة فيه الآن”.

وأضافت، أن”العراق في امس الحاجة إلى اكمال الميناء لما سيحدثه من طفرة نوعية في الاقتصاد العراقي من خلال العائدات المالية الكبيرة التي سيجنيها العراق”.

وعلى الرغم من وجود أربعة موانئ تعمل بطاقات مختلفة في محافظة البصرة، إلا أن الحاجة الفعلية لنمو الاقتصاد العراقي وزيادة الحركة التجارية تتطلب السعي الجاد في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير الذي سيحقق أربعة أضعاف ما يجنيه العراق ماليا من الموانئ الأخرى مجتمعة. انتهى25/ي

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