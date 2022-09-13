صحة الكرخ / تعد خطة صحية متكاملة خاصة بـزيارة الأربعين

قامت دائرة صحة بغداد باعداد خطة طبية و صحية متكاملة خاصة بزيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) و تقديم الخدمات الصحية للزائرين على طول خط الزائرين

و بين مدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتور (سعد كامل اللامي) ان الدائرة قامت باعداد وتجهيز (5) مفارز طبية من قطاعات الرعاية الصحية الاولية (الكاظمية ، الاعلام ، الدورة ، المحمودية ، العدل) بالاضافة الى تهيئة سيارات الاسعاف و تهيئة فريق طبي جراحي من الاطباء الاختصاص (جراحة عامة ، كسور ، تخدير ، جملة عصبية ، جراحة الصدر و الاوعية الدموية) في مستشفى اليرموك التعليمي و فتح ردهة طوارىء في مستشفى اطفال الكاظمية و تهيئة كافة الردهات في المستشفيات للعمل اعتبارا من (15 و لغاية 21) صفر و ايقاف دخول الحالات الباردة ما عدا مركز ابن البيطار التخصصي لجراحة القلب و مستشفى الكرخ للولادة

و اضاف مدير قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة الدكتور (علي رحيم جبر) تم تجهيز كافة المفارز الطبية و المستشفيات بالخزين المناسب من المواد الضرورية لادامة العمل و تجهيز قناني الاوكسجين الطبي و الادوية المنقذة للحياة و اجهزة الاعطاء و ادوية التخدير و خزانات المياه و تأمين الارزاق و الوقود و التاكيد على ضرورة تواجد اجهزة (النيبولايز ، فحص السكر في الدم ، سوائل وريدية و اجهزة الاعطاء ، قنينة اوكسجين ، فحص الضغط) في كل مفرزة طبية و التاكيد على تواجد جميع الملاكات الطبية والصحية و وضع علامات دلالة واضحة لكل مفرزة طبية تبين اسم المفرزة و عائديتها و القيام بتوجيه فرق الرقابة الصحية لاجراء المتابعة الميدانية على المواكب الحسينية و تشكيل فرق للمتابعة في المفارز الطبية

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