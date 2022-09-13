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قصة قصيرة جدا/ جورية

كانا يتنزهان معا في شارع المتنبي؛ بحثا عن عناوين كتب جديدة ومميزة؛ كانت هي ملفتة للنظر؛ بل ساحرة؛ وكان هو يطيل النظر إليها وهي تبتسم؛ التفت نحوها وامسك يدها وقال: سأسميك جورية.

قالت: لما!؟

قال: عندما كنت صغيرا كان في حديقة جدي ورود من الجوري, وكنت مهووس بعطرها والاهتمام بها؛ بل حتى وخزة اشواكها لا تجعلني ابغضها… فأحببتك كما أحببت الجوري…

تبسمت وانطلقا معا.

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الكاتب/اسعد عبدالله عبدعلي

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