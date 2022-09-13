محلل سياسي: المشكلة ليست في الانتخابات بل في تفاصيلها

أكد المحلل السياسي غسان العطية، الاثنين، أن جميع الأطراف الشيعية والكوردية والسنة متفقة على إجراء انتخابات نيابية مبكرة جديدة، وهي لا تعترض من حيث المبدأ على ذلك، ولكن الخلاف يكمن في تفاصيل تلك الانتخابات وكيفية إجراءها.

وأوضح العطية: أن «أهم الخلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي تتعلق بقانون الانتخابات وكذلك مفوضية الانتخابات، وقبل كل ذلك الحكومة التي تشرف عليها، حيث يصر الإطار التنسيقي على إجراء الانتخابات تحت إشراف حكومة يرأسها أحد مرشحيه، بينما يرفض التيار الصدري ذلك بشدة».مبيناً بأن «هناك نقطة خلافية بشأن طبيعة دور المجتمع الدولي، حيث هناك مطالبات بدور إشرافي مباشر وأكبر للأمم المتحدة وكذلك المنظمات الدولية ذات العلاقة، بينما يرفض الإطار التنسيقي ذلك ويطالب بدور رقابي محدود للمجتمع الدولي على الانتخابات».

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