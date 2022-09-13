نيجيرفان بارزاني والسفير القطري يؤكدان الرغبة بتعزيز العلاقات والتعاون المشترك

أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، والسفير القطري في العراق، خالد بن حمد السليطي، على الرغبة في تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين أربيل والدوحة.

جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، ، الثلاثاء (13 أيلول 2022)، حيث استقبل نيجيرفان بارزاني السفير القطري في أربيل.

الجانبان ناقشا في الاجتماع “علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة قطر، والأوضاع السياسية العراقية وآخر مستجداتها، إضافة لجهود افتتاح قنصلية عامة قطرية في أربيل مستقبلاً، وفرص الاستثمار القطري في إقليم كوردستان والاستعدادات التي تتخذها قطر لاحتضان بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022”.

وأكد الجانبان “رغبة قطر وإقليم كوردستان في زيادة تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بينهما وتمهيد الأرضية الملائمة للاستثمارات القطرية في مختلف القطاعات والمجالات في إقليم كوردستان والعراق”، ونوّها بـ”أهمية الرحلات المباشرة للخطوط الجوية القطرية إلى العراق وإقليم كوردستان”.

وبحسب البيان، فقد شكلت “أهمية الأمان والاستقرار السياسي العراقي لعموم المنطقة، وعلاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة ودول المنطقة، ومسائل أخرى تحظى بالاهتمام المشترك”، محوراً آخر للاجتماع.

رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والسفير القطري خالد السليطي

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