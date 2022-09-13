هل ستذهب كييف للتفاوض مع موسكو؟

حث مفوض السياسية الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أوكرانيا على بدء المفاوضات مع روسيا في أقرب وقت ممكن، مشيرا الى أن هذا القرار يجب أن تتخذه السلطات الأوكرانية.

وقال بوريل: “لا أعرف متى يجب أن تبدأ مفاوضات السلام الأولى. لا يمكنني تقديم المشورة بشأن هذه المسألة إلى رئيس أوكرانيا، لأنه يواجه هذا الغزو.. بالنسبة لنا، كلما كان ذلك أسرع، كان أفضل”.

وخلال كلمته في ستراسبورغ أمام نواب البرلمان الأوروبي، شدد على أن محادثات السلام “تبدأ عندما تسمح الظروف بذلك”. انتهى 25ن

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