ابراهيم الخليل والحسين عليهما السلام حكاية خلود

ضياء الخليلي

لم يذكر الله عز وجل شخصية في القران الكريم بقدر ذكره لإبليس وقد حذّر منه مراراً وتكراراً في آيات كثيره لخطره الكبير على الانسان لكن رغم هذا الذكر لإبليس في القران أراد الله للبشرية من ممارسه عمليه يقوم بها الانسان ليبقى يتذكر عدوه الاول الذي حذره الله منه فكان اختيار الله لقصة الصراع المباشر بين قمة الانسانيه المتمثله بنبي من أنبيائه ابراهيم الخليل مع قمة الشيطانيه متمثلةً بابليس حيث كانت المواجه مباشره فيما بينهما وانتصر ابراهيم عليه السلام في هذه المواجه فرفض ابليس ووسوسته وانصاع لله عز وجل دون نقاش واراد الله لنا ان نستذكر هذه الحادثه عملياً في كل عام خلال موسم الحج حيث يستذكر الانسان كل مواقف ابراهيم في هذه الملحمة خلال الشعائر الابراهيمه التي يؤديها المسلم في الحج من رمي الشيطان بالحجاره في المواضع الثلاثه التي وسوس الشيطان لابراهيم الى النحر الى السعي فكل هذه الشعائر التي نؤديها هي قصة صراع القمه الانسانيه مع القمه الشيطانيه وأمرنا الله بتخليدها حيث قال الله سبحانه وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.

و هناك حدث اخر قد مرت به الانسانيه واراد الله تخليد هذه الحادثه وهي صراع قمة انسانيه اخرى متمثله بالحسين رمز الامامه مع قمة الطغيان وشياطين الانس متمثلة بيزيد وانتصار الحسين في هذا الصراع حيث أسس بني أمية من خلال حكم معاوية الذي امتد لعشرين عاماً لمبدأ ان الحاكم ظل الله على الارض وخليفة الله ولايجوز الخروج عليه وكل من يخرج على خليفته وحاكمه فهو كافر واعتمدوا في ذلك على تفسير الايه الكريمه ( واطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم ) حيث اعتبروا خلفاء المسلمين وحكامهم هم أولي الامر المقرونة طاعتهم بطاعة الله ورسوله

ان هذا المبدأ خطير جداً لما للحاكم من تأثير على دين المجتمعات وسلوكياتها فتأثير الحكام في الامه يكاد يكون اكثر من تاثير الانبياء فنحن نرى ان السيد عيسى المسيح رغم كل دعوته ومعاناته الا انه لم يستطع نشر رسالته ودينه بين الامم لكن لمجرد اعتناق القيصر الروماني للمسيحيه أصبحت إمبراطوريته وكل الاراضي التي تحت سيطرته تدين بالديانه المسيحيه ليختصر قرون من التبليغ في ليلة وضحاها وكذلك ايران السنيه التي استمرت عدة قرون أصبحت ايران الشيعيه بمجرد ما اعتنق الشاه الصفوي التشيع وهذه تركيا العثمانية التي استمرت إمبراطوريتها خمسة قرون أصبحت علمانية بمجرد ما أعلن اتاتورك ان تركيا دولة علمانية

لذا كان مبدأ ان الحاكم ظل الله على الارض الذي أسس له بني اميه مبدأ خطيرا كانوا ينشدون من خلاله الى مسخ الاسلام وقد اصبح هذا المبدأ حالة تعبدية مثل الصلاة والصيام عند استلام يزيد للحكم فكان لزاماً دحض هذه النظرية ولَم تكن هناك شخصية تتوفر بحقها احاديث نبويه لدحض هذا المبدأ مثل الامام الحسين فكان خروج الامام الحسين على يزيد هو ابطال لهذا المبدأ اذ ان كيف لشخص يعترف به كل المسلمين انه سيد شباب الجنه ان يرفض مبدأ من مباديء الاسلام فإما ان يكون سيد شباب الجنه على خطا او مبدأ ان الحاكم ظل الله على الارض باطل فاستطاع الامام الحسين بمعارضته لابطال هذا المبدا الذي اصبح اليوم مرفوض وحتى من ينادي به اليوم من المسلمين يتحدث به في خفيه واستحياء لانه سيواجه بواقعة ثابته ينقلها كل المسلمين الى يومنا هذا وهي قصة خروج الحسين على يزيد لكن رغم ان كتب التاريخ تعج بهذه القصه الا ان الله أراد لنا ان نجسد هذه القصه عملياً في كل عام من خلال الشعائر الحسينية حيث قال عدل القران وهم أئمة أهل البيت ( أحيوا امرنا رحم الله من احيا امرنا ) حتى يبقى الانسان يتذكر عدوه الاول من شياطين الانس وهو الحاكم الدكتاتوري الظالم كما تذكر عدوه الاول من شياطين الجن ابليس في الشعائر الإبراهيمية في الحج واذا اختفت الشعائر الحسينية فستُنسى قصة الحسين ويعلو مبدا الحاكم ظل الله على الارض مرة ثانية خصوصاً انه مبدا مازال موجود في ثوابت وفقه اغلب المذاهب الاسلامية

لكن رغم ان الشعائر الإبراهيمية التي ذكرها الله في قرانه المكتوب قد طبقها المسلمون دون زيادة ونقيصه رغم انهم تعلموها من النبي في حجة واحده خلال بضعة ايّام فلم يزيدوا حجر واحد ولَم يغيروا في النحر ولَم يزيدوا في أشواط السعي الا ان الشعائر الحسينية خرجت عن ماقام به الأئمة المعصومون ( القران الناطق) فرغم ان الأئمة مارسوا الشعائر الحسينية قرابة مئتي عام من امامة الامام السجاد عام ٦١ هجريه الى وفاة الامام الحسن العسكري سنة ٢٥٩ هجريه وليس بضع ايّام كالشعائر الإبراهيمية التي مارسها النبي الا انه قد تم ادخال الكثير من الممارسات التي لم يؤدها المعصومون فهذه الممارسات اضافة الى انها ليس فيها اي شيء من توضيح الثوره الحسينية وأهدافها فان ممارستها لايجني منها الانسان اي ثواب اذا لم نقل حرمتها بالعنوان الثانوي لانها تسبب أساءه للمذهب لذا هي دعوة للتمسك بالشعائر الحسينية الهادفه التي قام بها المعصوم التي تبين أهداف الحسين ومبادئه في رفض الاعتراف بالحاكم الجائر ولَم نسمع في كتب التاريخ ان امام من الأئمة قد أدى هذه الممارسات التي لاتمت للشعائر خلال المئتي عام من إمامتهم

ضياء الخليلي

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