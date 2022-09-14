الأعرجي يؤكد حاجة العراق للخبرات الدولية بمجال ضبط الحدود والأمن السيبراني

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الثلاثاء (13 أيلول 2022)، حاجة العراق إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ضبط الحدود والأمن السيبراني، فيما أشار الى أن عصابات داعش الإرهابية ما زالت تشكل خطراً.

جاء ذلك خلال لقاءٍ جمع الأعرجي مع وفدٍ من البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميد، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات العراقية الألمانية وسبل تعزيز التعاون في المجالات التي تخدم البلدين.

وأكد الأعرجي للوفد الضيف، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن “الأوضاع في العراق في تحسن مستمر خصوصاً فيما يتعلق بمواجهة عصابات داعش الإرهابية”، مشيراً الى أن “العراق يعتز بالدول التي وقفت إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب”.

وبحسب الأعرجي “مازال داعش يشكل خطراً، وعلى المجتمع الدولي أن يبقى متماسكاً لمواجهة هذا الخطر”.

وبيّن أن “الحكومة العراقية طلبت من الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي حث الدول على سحب رعاياها من مخيم الهول السوري”.

كما شدد على “حاجة العراق إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في مجال ضبط الحدود ومكافحة المخدرات، والأمن السيبراني، والتعاون التكنولوجي، وكذلك التعاون في المجالات الاقتصادية”، لافتا الى أن “القوات العراقية لديها خبرة ميدانية في التعامل مع الإرهاب”.

بدوره، أكد الوفد النيابي الألماني على “تقديره” لدور العراق في الاستراتيجيات الأمنية وسعيه لتعزيز الاستقرار في المنطقة، مبيناً أن “العراق شريك مهم والعلاقات بين البلدين جيدة”.

ونوّه الوفد الى أن “ألمانيا تركز على الأمن الإنساني من خلال عدة جوانب بعيداً عن الجانب العسكري”.

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