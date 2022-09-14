الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب /6

ترجمة د.احمد مغير

المركزية العرقية والنسبية الثقافية

تحتل مفاهيم المركزية العرقية والنسبية الثقافية مكانة رئيسية في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. إنها القضايا الأكثر حساسية وإثارة للجدل في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.

المركزية العرقية

غالبا ما نميل جميعا إلى الحكم على سلوك الناس الآخرين في مجموعات أخرى وفقا لمعايير ثقافتنا. بسبب المركزية العرقية غالبا ما نعمل على فرضية أن طرق مجتمعنا هي الطرق الصحيحة والطبيعية والأفضل ، للتصرف والتفكير والشعور والسلوك. مجموعتنا الخاصة هي مركز أو محور كل شيء ، ونحن نقوم بتوسيع وتقييم جميع الآخرين بالإشارة إليها. تقودنا المركزية العرقية إلى تقليل مديونيتنا للآخرين.

يسعى علماء الأنثروبولوجيا إلى أقصى حد ممكن لتجنب المركزية العرقية. منطقيا ليس من الممكن ولا من المناسب التقليل من شأن الثقافات الأخرى أو المبالغة في تقديرها أو الحكم عليها على أساس المعيار الثقافي للفرد. المركزية العرقية بشكل عام هي موقف على اعتبار ثقافة الفرد وطرق حياته الخاصة كالأفضل والمركز للجميع واعتبار المجموعات العرقية والثقافات الأخرى أقل شأنا ، سيئة ، مليئة بالأخطاء ، إلخ. إنه الميل إلى تطبيق القيم الثقافية الخاصة بالمرء في الحكم على سلوك ومعتقدات الأشخاص الذين نشأوا في ثقافات أخرى. إنها قضية موجودة على مستوى ثقافي عالمي. يعتقد الناس في كل مكان أن التفسيرات والآراء والعادات الخاصة بهم حقيقية وصحيحة وسليمة وأخلاقية. إنهم يعتبرون السلوك المختلف غريبا أو وحشيا.

النسبية الثقافية

لا يمكننا فهم سلوك الآخرين إذا فسرنا ما يقولونه ويفعلونه في ضوء قيمنا ومعتقداتنا ودوافعنا. بدلا من ذلك ، نحتاج إلى فحص سلوكهم كأشخاص مطلعين ، ورؤيته في إطار قيمهم ومعتقداتهم ودوافعهم. ويسمى هذا النهج النسبية الثقافية. إنه يعلق الحكم وينظر إلى سلوك الناس من منظور ثقافتهم المكتسبة .

كل مجتمع لديه ثقافته الخاصة ، والتي هي فريدة من نوعها إلى حد ما. تحتوي كل ثقافة على نمط فريد من السلوك الخاص بها والذي قد يبدو غريبا على الناس من خلفيات ثقافية أخرى. لا يمكننا فهم الممارسات والمعتقدات بشكل منفصل عن الثقافة الأوسع التي هم جزء منها. يجب دراسة الثقافة من حيث معانيها وقيمها الخاصة. تصف النسبية الثقافية الوضع الذي يوجد فيه موقف من احترام الاختلافات الثقافية بدلا من إدانة ثقافة الآخرين على أنها غير متحضرة أو متخلفة. وينطوي احترام الاختلافات الثقافية على ما يلي: تقدير التنوع الثقافي؛ قبول الثقافات الأخرى واحترامها؛ محاولة فهم كل ثقافة وعناصرها من حيث سياقها ومنطقها؛ قبول أن لكل مجموعة عادات ذات كرامة ومعنى متأصلين كأسلوب حياة للمجموعة الواحدة عملت على بيئتها والاحتياجات البيولوجية لأعضائها وعلاقات المجموعة؛ معرفة أن ثقافة الشخص الخاصة ليست سوى واحدة من بين العديد من الثقافات ؛ والاعتراف بأن ما هو غير أخلاقي أو أخلاقي أو مقبول وما إلى ذلك، في ثقافة ما قد لا يكون كذلك في ثقافة أخرى.

يمكن اعتبار النسبية الثقافية عكس المركزية العرقية. ومع ذلك ، هناك بعض المشاكل في الحجة القائلة بأن السلوك في ثقافة معينة لا ينبغي أن يحكم عليها بمعايير ثقافة آخرى. هذا لأنه في تطرفه ، يجادل بأنه لا توجد أخلاق متفوقة أو دولية أو جامعة. الهدف الرئيسي لعلماء الأنثروبولوجيا هو تقديم صور دقيقة للظواهر الثقافية. ليس عليهم الموافقة على عادات مثل وأد الأطفال أو أكل لحوم البشر أو التعذيب. يحترم علماء الأنثروبولوجيا التنوع البشري وعلى الرغم من أنهم موضوعيون وحساسون وذوو منظور مشترك عابر للثقافات، و يحترمون المعايير الدولية للعدالة والأخلاق .

ولتلخيص قضايا المركزية العرقية والنسبية الثقافية، تنطوي المفاهيم على خيارات صعبة ومعضلات وتناقضات فيما يتعلق بالتبادلات الثقافية والعلاقات بين المجتمعات وداخلها. وتتضح المعضلات والتناقضات عندما نرى أن الموقف الأنثروبولوجي التقليدي يؤكد أن كل المعتقدات والممارسات الثقافية، بما في ذلك على سبيل المثال تلك التي توصف بأنها “ممارسات تقليدية ضارة” في بعض البلدان ، هي جزء لا يتجزأ من النظام الثقافي العام للمجتمع، وبالتالي لا ينبغي الحكم عليها وتقويضها من قبل أي شخص خارجي. من ناحية أخرى ، عندما يتم أخذ المعضلة إلى النسبية الثقافية المتطرفة يبدو أن ذلك ينطوي على مغالطة ، من حيث أنه يعني أنه لا يوجد معيار ثقافي أو أخلاقي عالمي يجب من خلاله الحكم على الأفعال والمعتقدات. ومع ذلك، حتى علماء الأنثروبولوجيا الثقافية يقبلون فكرة أن هناك بعض المعايير الثقافية الموجودة عالميا في كل مكان، والتي يتم التعبير عنها على سبيل المثال في الديانات الرئيسية في العالم.

وعلى أية حال، قد لا تكون هناك حلول جاهزة لهذه المعضلة؛ ومع ذلك، فإن ما يمكننا أن نحافظ عليه في الوقت الحاضر هو أنه يجب احترام التنوع الثقافي، ومع ذلك يجب مراعاة المعايير الدولية للعدالة وحقوق الإنسان.

مكونات الثقافة

من أجل التحليل الأنثروبولوجي ، يمكن تقسيم الثقافة إلى ثلاثة أجزاء مكونة رئيسية . هذه المكونات هي: سمة الثقافة ، ومجمع الثقافة ونمط الثقافة. الثقافة هي أكثر من مجرد مجموع أجزائها. ومجرد سرد العادات والمعايير والأشياء المادية المرتبطة بها لن يعطي بأي حال من الأحوال صورة حقيقية عن الثقافة.

السمات الثقافية (العناصر): هي أصغر (أبسط) وحدات ثقافة معينة. إنها اللبنات الأساسية للثقافة. يمكن أن تكون ثقافة مادية أو غير مادية. على سبيل المثال ، القلم ، السيارة ، الكمبيوتر ، المحراث ، القدر ، إلخ (مادية) ؛ التحية ، عادة تناول إطعام محلي معين ، احترام كبار السن ، علاج المرضى ، ممارسة التدخين ، استخدام الشوكة و السكين ، لعب كرة القدم ، إلخ (غير مادية)

مجمع الثقافة: عندما يتم تركيب عدد من السمات أو العناصر الثقافية أو دمجها معا ، فإنها تعطي كُلاً ذا مغزى يسمى مجمع الثقافة. مجمع الثقافة هو أي نظام متكامل ونمطي من السمات الثقافية التي تعمل كوحدة في المجتمع. ويشار إليها أحيانا باسم مجمع السمات الثقافية.

نمط الثقافة : هو تنظيم المجمعات الثقافية التي تشكل التكوين الثقافي الكامل للمجتمع.كمثال ثقافة الرياضة في بلد، تقافة التطبيب في بلد، المعالجات الطبية الشعبية في بلد

تحتاج مفاهيم سمة ومجمع ونمط الثقافة إلى مزيد من التفصيل. لا تقتصر سمات الثقافة بالضرورة على ثقافة واحدة. قد يظهر أكثر من نظام ثقافي واحد سمة ثقافية معينة ، ولكن كل منها سيتألف من مزيج منفصل من السمات. ويشار إلى هذا المزيج باسم مجمع الثقافة. على سبيل المثال ، في العديد من الثقافات ، يعد رعي الماشية سمة ومع ذلك ، يتم النظر إلى الماشية واستخدامها بطرق مختلفة من قبل ثقافات مختلفة. ويمكن أن تكون ماساي في شرق أفريقيا أمثلة جيدة على ذلك.

المجمعات الثقافية لها سمات مشتركة ، وبالتالي فمن الممكن أن تتجمع داخل المجمعات معا كأنظمة ثقافية. العرق واللغة والدين والمعتقدات والممارسات الطبية ونظام الزواج والأسرة والتنظيم السياسي والنشاط الاقتصادي ، وما إلى ذلك ، كلها تشكل النظام الثقافي لمجتمع أو بلد معين ، مثل إثيوبيا وكينيا والصين ، إلخ.

بعض المفاهيم الهامة المتعلقة بالثقافة

منطقة الثقافة يتحدث علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية عن منطقة الثقافة وهي المنطقة الجغرافية التي تسود فيها ثقافة معينة. تتميز بجميع خصائص الثقافة ، بما في ذلك أنماط اللباس وأساليب البناء والمزارع والحقول وغيرها من مظاهر المواد.

الثقافة ومستوياتها المختلفة

الثقافات الفرعية: نستخدم مفهوم الثقافة الفرعية للدلالة على تباين الثقافة داخل مجتمع معين. إنه نظام من التصورات والقيم. المعتقدات والافتراضات التي تختلف عن تلك الخاصة بالثقافة المهيمنة. الثقافة الفرعية هي ثقافة مميزة تتقاسمها مجموعة داخل المجتمع. نحن نسميها ثقافة فرعية ، لأن المجموعات (مع ثقافاتها الفرعية) موجودة داخل الثقافة الرئيسية المهيمنة وكجزء أصغر منها. ومن الأمثلة على الثقافة الفرعية الثقافة المميزة لطلاب الجامعات وأطفال الشوارع والمهنيين في مدينة معينة، وما إلى ذلك.

الثقافة الوطنية: تشير إلى الخبرة والأيديولوجيات والمعتقدات المكتسبة والقيم المشتركة بين مواطني نفس الأمة. قد يبدو المصطلح مضللا ولكن الأكثر ملاءمة هو الثقافة “السائدة” أو “المهيمنة”، التي يشترك فيها إلى حد ما تعدد المجموعات في بلد معين.

الثقافة الدولية: تشير إلى التقاليد الثقافية التي تتجاوز الحدود الوطنية من خلال الاكتساب أو الانتشار. ومرة أخرى هنا، قد يبدو مصطلح “الثقافة الدولية” مضللا. لذا فإن المصطلح الأكثر “أكاديمية” قد يكون “الثقافة العالمية”. أحد الجوانب الرئيسية للعولمة هو أن ثقافة عالمية موحدة نسبيا تتشكل اليوم في العالم. قد تنطوي الثقافة العالمية على التحدث بلغة معينة ، وتشترك في نفس القيم والمعايير ، وتحافظ على المعرفة المشتركة بين سكان نفس المجتمع .ويمكن أيضا أن ترتبط الثقافة العالمية بالإمبريالية الثقافية، والتبادل الثقافي غير المتكافئ في النظام العالمي حيث أصبحت الثقافات الغربية المادية وغير المادية تحتل أدوارا مهيمنة ومفروضة على الثقافات الأصلية لشعوب العالم الثالث . غالبا ما يتم الترويج للثقافة العالمية من خلال: الانتشار العالمي للرأسمالية ،النزعة الاستهلاكية والثقافة الاستهلاكية ،نمو وسائل الإعلام العابرة للحدود الوطنية، وخاصة وسائل الإعلام الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي.

العالمية الثقافية

تفترض الأنثروبولوجيا أن جميع البشر متشابهون بشكل أساسي ويشتركون في نفس الخصائص البيولوجية والنفسية والاجتماعية الأساسية وغيرها. جميع الناس في جميع أنحاء العالم لديهم التزامات مشتركة معينة تجاه بعضهم البعض. جميع الناس هم أعضاء في مجتمع واحد لديهم جميعا نفس الجذر والمصير. هذا الاعتقاد إما صريح أو ضمني في معظم أديان العالم العظيمة. يشير البيان الشهير لعالم الأنثروبولوجيا الأمريكي كلايد كلوكهون إلى هذه الحقيقة: “كل إنسان مثل جميع البشر الآخرين ، وبعض البشر الآخرين ، وليس هناك بشر آخرون”.

بعض السمات البيولوجية والنفسية والاجتماعية والثقافية للبشر عالمية. والبعض الآخر هو مجرد عموميات، مشتركة بين العديد من المجموعات البشرية ولكن ليس جميعها. لا تزال السمات الثقافية الأخرى هي خصوصيات فريدة من نوعها لبعض التقاليد الثقافية.

العالمية البيولوجية: فترة طويلة من اعتماد الرضع على امهاتهم؛ النشاط الجنسي على مدار السنة ؛ دماغ معقد يمكن من استخدام الرموز واللغات والأدوات ، إلخ. سواء كان “حديثا” أو “بدائيا” ، فإن جميع الناس يشتركون في هذه الميزات البيولوجية العالمية.

العالمية النفسية: تنشأ من البيولوجيا البشرية ومن الخبرات المشتركة لنمو البشر في جميع الحالات: النمو في الرحم ، الولادة ، التفاعل مع الوالدين.

العالمية الاجتماعية: الحياة في مجموعات، والأسرة، وتقاسم الطعام، والزواج الخارجي، ومحرمات سفاح القربى، وما إلى ذلك. على سبيل المثال ، يحظر جميع الأشخاص من الاتصال الجنسي أو الزواج بين الأفراد الذين تربطهم علاقات دم وثيقة.

ترجمة د.احمد المغير/ طبيب اختصاص وباحث

المصدر:

INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

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