العمل والنص

ترجمة: ا.د. كاظم خلف العلي

تأليف : روجر وبستر

لقد أشرت حتى الآن إلى المنتجات الفردية للأدب على أنها “أعمال” أو “نصوص” كما لو كانت الكلمتان مترادفتين. وعلى الرغم من أنهما تشيران ظاهريًا إلى الموضوع نفسه، إلا أنهما اكتسبتا دلالات مختلفة نوعًا ما، وهذه تدل على الاختلافات بين مقترب للأدب يسترشد بالنظرية الأدبية وتلك التي تنطوي على آراء أكثر تقليدية. ومن المؤكد أن مصطلح “نص” قد استعمل قبل ظهور ما نعتقد أنه نظرية أدبية، للدلالة على قصيدة أو مسرحية أو رواية– و غالبًا للفت الانتباه إلى الجانب اللغوي للأدب الذي يمكن تجاهله عند النظر في الأسئلة المتعلقة بالتجربة أو النية. ومن ناحية أخرى، يشير “العمل” إلى المزيد من الصلة بين النتاجات الفنية أو النتاج والفنان أو الكاتب؛ كما أن له دلالات على اشياء صنعت وانجزت بنحو جيد. كانت هذه الفروق هي التي دفعت رولان بارت وغيره من المنظرين إلى اتخاذ موقف محدد بوضوح فيما يتعلق بالنتاجات الفنية عبر الإصرار على استعمال مصطلح “نص”، وإعطائه معاني محددة. يوضح بارت هذا الموقف في مقالتين: “موت المؤلف” ، التي نوقشت فعليا ، و “من العمل إلى النص From Work to Text” (1971). و فيما يخصه فإن “العمل” له معنى النتاج الفني الذي يتحكم فيه المؤلف بنحو كامل، والذي يعزز النموذج التقليدي من القصدية و من مقترب تفسيري يركز على المؤلف. و يتضمن أيضًا مفاهيم المؤلف كونه عبقرية فردية، وينبوعًا من الخيال والإبداع ينتج كتابة أصلية للغاية- وهي وفقًا لبارت وجهة نظر رومانسية جدًا للإنتاج الأدبي. إن مفهومه للنص و”النصية textuality” يمثل خروجا كبيرا على هذا الرأي.

إن افكار النصية معقدة وسيجري التمعن بها بمزيد من التفصيل لاحقًا، لكن المفاهيم الرئيسة التي يستثمرها بارت وغيره من المنظرين في “النص” مقابل “العمل” تحتاج إلى تقديم. أولاً، كما هو الحال مع بعض المناقشات السابقة، لا يُنظر إلى المؤلف على أنه المنتج الرئيس للنص، كما أنه لا يُعرف به بالضرورة. ومثلما قال بارت إنه يصبح، كما كان، مؤلفًا ورقيا: و لا تعد حياته أصل رواياته بل خيال يسهم في عمله….إن ضمير “أنا” الذي يكتب النص، هو أيضًا، ليس أكثر من ورقة (11). يقلب بارت وجهة النظر التقليدية للمؤلف الذي يتحكم في لغة النص وينتجها، فالمؤلف بالنسبة له هو أيضًا منتج نصي. “إنها اللغة التي تتحدث وليس المؤلف. وبعبارة أخرى، تصبح فكرة المؤلف خيطًا واحدًا، سردية واحدة من بين العديد، التي تؤلف النص. قد تستحوذ قراءة معينة لنص ما على جانب واحد وتميزه باعتباره معنى مركزيًا، ولكن بالنسبة لبارت، إذا كان هناك أي شيء أساس حول فكرة النص، فهذه هي طبيعته المتعددة: إنه “غير قابل للاختزال” ومفتوح للقراءات المتكررة وإعادة التفسير. إن فكرة محاولة العثور على المعنى النهائي لهاملت Hamlet أو “قصيدة لعندليبOde to a Nightingale” لن تكون مجدية فقط. ولكنها ستتجاهل نطاق المعاني الواردة في مثل هذه النصوص. ومن المفارقات أن النقد السابق يوضح هذه النقطة: من الواضح أن ممارسة النقاد الذين يزعمون على التوالي أنهم وجدوا التفسير النهائي لمسرحية أو قصيدة أو رواية تدمر نفسها. ثالثًا، يرى بارت أن المعنى يتولد عن اللغة- أو بواسطة “العلامة”، كما يسميها منظرو اللغة. إن اللغة وليست الخبرة هي التي تولد المعنى. تتحقق إمكانية توليد نص أدبي للعديد من المعاني من خلال التبديلات اللغوية المتاحة في النص وتخضع لسياق القراءة: التاريخ والقارئ الفردي. إن الإيحاء بأن النص له معنى، سواء نشأ في عقل المؤلف أو من تنسيق جمالي مثالي للنص، يمنع الاحتمالات الأخرى للقراءة ويميز مناهج وتفسيرات نقدية معينة. تعتبر القراءة والتفسير بالنسبة لبارت وغيره من الأنشطة الخلافية والنسبية للغاية، وليس عمليات لإثبات التوافق. هنا يكمن مفهوم النقد الأدبي الصحي وأعلى شكل من أشكال متعة القراءة الذي يتم إنشاؤه حول التعرف على مواقف القراءة المختلفة ولعب الإشارة في النص. يشير مصطلح مسرحية إلى فكرة أن اللغة ليست ثابتة ومفردة بشكل رسمي، ولكنها مفتوحة لمجموعة من المعاني التي تتسم بالمرونة ويمكن تعديلها. ينقل بارت التركيز ليس فقط من العمل إلى النص، ولكن أيضًا كما رأينا للقارئ، في بيان حاسم:

وهكذا يكشف الوجود الكلي للكتابة: النص يتكون من كتابات متعددة، مأخوذة من العديد من الثقافات إلى علاقات متبادلة من الحوار والمحاكاة الساخرة والجدل، ولكن هناك مكان واحد إذ يجري التركيز على هذه التعددية وهذا المكان هو القارئ، وليس، كما قيل إلى ذلك الحين، المؤلف.

أخيرًا، سيستعمل بارت وغيره، لا سيما في النظريات المرتبطة بالدراسات الثقافية، “النص” بمعناه الأوسع. وهو لا يعني الثقافة الأدبية الرفيعة فقط، أو ربما الأعمال الأساسية “للأدب” الإنگليزي”، لكن أيضًا الأفلام والإعلانات واللوحات والأدب الشعبي أيضًا. ويتقاطع هذا مع المفاهيم التقليدية المؤسسة على منهج لما يكون عملاً أو نصًا، ويضع النص أيضًا في ساحة أوسع حيث يمكننا البدء في طرح أسئلة عما إذا كان هناك شيء مختلف جوهريًا بين ما يسمى بالنصوص الراقية والشائعة، وفحص سبب ظهور مثل هذه الانقسامات والتسلسلات الهرمية تاريخيًا وثقافيًا. وبمنظور النقد والنظرية، أنواع المقتربات المشتقة من اللسانيات ونظرية اللغة، قدمت والدراسات الثقافية والمجالات المرتبطة بها وجهات نظر مختلفة عن الأدب وقدمت قراءات بديلة لما يمكن وصفه برؤية “العقول العظيمة والأعمال العظيمة”.

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