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باعتراف المصنعين.. حلم السيارات المستقلة مستحيل بدون العنصر البشري

An operator controls a Fetch driverless car from the office of Imperium Drive, during driverless car trials, in Milton Keynes, Britain, June 8, 2022. REUTERS/Andrew Boyers

فكرة أن المشرفين البشريين يمكن أن يكونوا ضروريين بهذا النوع من السيارات تثير شكوكا حول التكنولوجيا (رويترز)
13/9/2022

جمعت الشركات الناشئة في مجال السيارات ذاتية القيادة (Autonomous Vehicles) عشرات المليارات من الدولارات بناءً على وعود بتطوير سيارات ذاتية القيادة حقًا، لكن المديرين التنفيذيين والخبراء يقولون إن الحاجة للمشرفين البشريين على السيارات ذاتية القيادة قد تكون دائمة لمساعدة روبوتات القيادة التي تواجه مشاكل بحسب تقرير وكالة رويترز (Reuters).

إن الفرضية الأساسية للمركبات ذاتية القيادة، بأن أجهزة الحاسوب والذكاء الاصطناعي ستقلل بشكل كبير من الحوادث الناجمة عن الخطأ البشري، دفعت الكثير من الشركات للبحث والاستثمار.

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