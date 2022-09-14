بالوثيقة.. نائب رئيس مجلس النواب العراقي يعلق عمل نواب الأمين العام للمجلس

وجه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، اليوم الثلاثاء (13 أيلول 2022)، بتعليق عمل نواب الأمين العام للمجلس.

وأفاد مصدر مطلع لزاكروس بأن شاخوان عبدالله أصدر اليوم قراراً يقضي بتعليق عمل نواب الأمين العام، وبهذا أصبح مجلس النواب معطلاً من جديد.

وبحسب المصدر فإن إصدار القرار جاء على خلفية رفض رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، تنصيب الأمين العام لعدة أشهر.

وورد في كتاب صادر عن مدير مكتب نائب رئيس مجلس النواب، فإنه استناداً لأحكام المادة 47/ ثانياً والمادة 48 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 3 لسنة 2018، والمادة 9/12/أ من النظام الداخلي لمجلس النواب، فقد وجه نائب رئيس مجلس النواب بتعليق عمل نواب الأمين العام لحين وضع صلاحيات وتعليمات تحدد مهامهم تصدر عن الرئيس ونائبيه بالتوافق.

وينفذ هذا التوجيه اعتباراً من اليوم، “وعلى جميع دوائر الأمانة العامة لمجلس النواب تنفيذ هذا التوجيه وبخلافه تتحمل الدائرة المخالفة التبعات القانونية بذلك”.

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