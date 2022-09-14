برشلونة يعلن تجديد عقد نجمه الشاب جافي

بعقد طويل الأمد.. أعلن نادي برشلونة الإسباني تجديد عقد لاعبه بابلو مارتن جافي، حيث سيستمر مع النادي الكتالوني حتى 2026.

وقال برشلونة في بيانه أن جافي وقع على العقود الجديدة حتى 2026 مع شرط جزائي بـ مليار يورو.

وأشار النادي الكتالوني إلى أن جافي سيظهر في مؤتمر صحفي، غدا الخميس، للحديث عن تجديد عقده وإجراء مراسم التوقيع.

وينتهي العقد الحالي لجافي في صيف العام القادم، 30 يونيو، وقرر النادي الكتالوني الإبقاء على اللاعب الشاب البالغ 18 عاما، لأربعة أعوام أخرى.

وانضم جافي إلى برشلونة، قبل ست سنوات عندما كان يبلغ 11 عاما، قادما من ريال بيتيس في صفقة انتقال حر، وتدرج في الفئات السنية، حتى وصل إلى فريق تحت 19 عاما في 2020 وتم تصعيده إلى الفريق الأول في العام الماضي.

وشارك جافي رفقة الفريق الأول لبرشلونة في 54 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفين وقدم 6 تمريرات حاسمة.

تحرير: سرمد القيسي

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