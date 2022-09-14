تحديد 20 أيلول آخر موعد لاسترداد القروض الزراعية في إقليم كوردستان مع إعفاء بنسبة 15٪

وبعد تشكيل الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، وقرار الإعفاء عن نسبة 15٪ من قروض الفلاحين والفوائد المتراكمة على القروض، تم استرداد بعض الأموال الممنوحة للفلاحين وللمزارعين كقروض من خلال المصرف.

قرار الإعفاء عن نسبة 15٪ من القروض الزراعية

في عام 2009، خُصص مبلغ قدره 100 مليون دولار للمصارف الزراعية في إقليم كوردستان، ومُنح جزء منها كقروض للفلاحين والمزارعين في المحافظة من خلال مصرف أربيل الزراعي لصالح الفلاحين والمزارعين وتعزيز القطاع الزراعي بشكل عام.

وقال مهدي خالد علي مدير مصرف أربيل الزراعي لدائرة الإعلام والمعلومات، إنه بعد تمويل المصارف الزراعية من قبل مجلس الوزراء من 2009 إلى 2013، خصصت وزارة المالية 72 ملياراً و496 مليوناً و59 ألفاً و600 دينار، للقروض الزراعية، كما تم تقديم 72 ملياراً و479 مليوناً و985 ألفاً و600 دينار كقروض إلى 2980 مشروعاً زراعياً، إذ استفاد منها الفلاحون والمزارعون في محافظة أربيل.

وبحسب مهدي خالد، فإن عملية استرداد القروض كانت بطيئة إلى حد ما، وبحلول نهاية آب 2022، تم استرداد 53 ملياراً و825 مليوناً و661 ألف دينار فقط من قبل الفلاحين والمزارعين، وهو ما يمثل 74،26٪ من الدين، فيما بلغت قيمة القروض المترتبة على الفلاحين 18 ملياراً و 654 مليوناً و 324 ألف دينار بنسبة 20.74٪ من القروض.

إلا أنه ومنذ تسنم التشكيلة الوزارية التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لمهامها، وبهدف دعم الفلاحين، تم الإعلان عن قرار الإعفاء والتنازل عن نسبة 15٪ من القروض الزراعية، الأمر الذي أدى إلى حل معظم المشاكل، حيث استفاد 500 فلاح ومزارع، وقد بلغ إجمالي الإعفاء ملياراً و6 ملايين و750 ألف دينار، بالإضافة إلى الإعفاء الكامل عن الفوائد المتراكمة التي تبلغ ملياراً و804 مليوناً و374 ألف دينار والتي كانت بذمة الفلاحين والمزارعين، وهو ما يعتبر إنجازاً كبيراً للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان في مساعدة الفلاحين والمزارعين بإعفائهم من نسبة 15٪ من القروض.

النسبة والأرقام

ومن خلال تحليل قيمة هذه القروض ومقارنتها مع الأموال المستردة، يمكن عرض عدد المشاريع وأنواعها والمبالغ المخصصة للمشاريع على النحو الآتي:

– عدد المشاريع التي حصلت على قروض 2980 مشروعاً.

– عدد المشاريع التي سددت قروضها 2207 مشاريع.

– عدد المشاريع التي لم تسدد قروضها 773 مشروعاً.

نوع المشاريع

– 899 مشروع بئر ارتوازي: تخصيص 19.83٪ من القروض واسترداد 87.64٪ منها.

– 778 مشروع مرشات: تخصيص 23.64٪ من القروض واسترداد 75.30٪.

– 547 مشروع جرار: تخصيص 22.27٪ من القروض واسترداد 79.10٪.

– 412 مشروع خط كهرباء: تخصيص 8.39٪ من القروض واسترداد 80.56٪.

– 114 مشروع حاصدة: تخصيص 10.80٪ من القروض واسترداد 35.40٪.

– تخصيص 80 مشروع دواجن بنسبة 6.14٪ من القروض واسترداد 70٪.

– 69 مشروع بستنة: تخصيص 1.89٪ من القروض واسترداد 18.34٪.

– تخصيص 55 مشروع بيت بلاستيكي: تخصيص 2.64٪ من القروض واسترداد 89.32٪.

– تخصيص 15 مشروعاً للثروة الحيوانية بنسبة 0.76٪ من القروض واسترداد 84.06٪.

– تخصيص 6 مشروعات لمخازن تبريد بنسبة 3.39٪ من القرض واسترداد 56.66٪.

– تخصيص 3 مشاريع عسل بنسبة 0.21٪ من القرض واسترداد 63.42٪.

– تخصيص مشروعين للثروة السمكية بنسبة 0.05٪ من أموال القرض واسترداد 100٪ من القروض.