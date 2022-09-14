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تشارلز الثالث يستقبل نعش الملكة إليزابيث الثانية في لندن

نعش الملكة إليزابيث الثانية متجها إلى قصر باكنغهام في لندن (الأوروبية)
14/9/2022

استقبل الملك تشارلز الثالث وأفراد العائلة المالكة نعش الملكة إليزابيث الراحلة في قصر باكنغهام يوم الثلاثاء، بعدما اصطف عشرات الآلاف من الأشخاص بالشوارع في ظل أمطار غزيرة ليشهدوا وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن.

ووصل نعش الملكة إليزابيث الثانية من إدنبرة في إسكتلندا إلى لندن، حيث سيبقى حتى موعد الجنازة الملكية الاثنين المقبل.

وسوف يسجّى نعش الملكة الراحلة في قصر باكنغهام المقر الرسمي لملك بريطانيا حتى يوم الأربعاء المقبل، قبل أن ينقل في مسيرة جنائزية إلى وستمنستر مقر البرلمان.

وسيبقى النعش هناك 4 أيام تتاح خلالها للجماهير فرصة وداع الملكة الراحلة قبل مواراتها الثرى.

وكانت الفرصة قد أتيحت للمودعين لإلقاء نظرة على النعش في العاصمة الأسكتلندية إدنبرة لمدة 24 ساعة.

يشار إلى أن إليزابيث الثانية توفيت الخميس الماضي بمنزلها في بالمورال في المرتفعات الأسكتلندية، عن 96 عاما بعد حكم استمر 70 عاما، مما فجّر مشاعر الحزن في البلاد.

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