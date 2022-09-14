دراسة صادمة: السيارات الكهربائية أقل موثوقية من السيارات الميكانيكية

قالت دراسة جديدة إن السيارات الكهربائية تعاني كثيرا من أوجه القصور نتيجة برمجياتها المعقدة؛ ففي تقرير نشرته صحيفة “لوبوان” (Le Point) الفرنسية، قال الكاتب جاك شيفالييه إنه من الشائع على نطاق واسع أن المحرك الكهربائي -الذي يحتوي على عدد قليل جدًّا من الأجزاء المتحركة- أكثر موثوقية من المحرك الميكانيكي، مبينًا أنه ربما يكون هذا صحيحًا، لكن ما يثير اهتمام المستهلك هو السيارة بأكملها وأعطالها المتعددة.

ويشير الكاتب إلى أنه وفقًا لدراسة أجرتها مجلة المستهلك الإنجليزية “ويتش” (Which) التي استطلعت آراء نحو 48 ألفا من مالكي السيارات حول موثوقيتها، فإن معدل الأعطال في 12 شهرا السابقة شمل 31.4% من السيارات الكهربائية.