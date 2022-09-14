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دلدار

دلدار

 

 

لقتل

المحاولة المارقة

لطحن

 البهار الرصاصي

لشل

القطرات الحنطية

دلدار

هذه الصورة

وهذه

تلك الصورة

وتلك

مع زخة الشبع

الكائن

في الصورة

 قبالة

الصورة

 

 

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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