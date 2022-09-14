دلدار
لقتل
المحاولة المارقة
لطحن
البهار الرصاصي
لشل
القطرات الحنطية
دلدار
هذه الصورة
وهذه
تلك الصورة
وتلك
مع زخة الشبع
الكائن
في الصورة
قبالة
الصورة
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب
لقتل
المحاولة المارقة
لطحن
البهار الرصاصي
لشل
القطرات الحنطية
دلدار
هذه الصورة
وهذه
تلك الصورة
وتلك
مع زخة الشبع
الكائن
في الصورة
قبالة
الصورة
ايفان علي عثمان
شاعر وكاتب
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