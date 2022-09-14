شاخوان عبد الله يطلب من الكاظمي استخدام اللغة الكوردية في الكتب الرسمية لجميع الوزارات والهيئات

وجّه نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، كتاباً رسمياً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أكد فيه أن عدم استخدام اللغة الكوردية فى الكتب الرسمية للوزارات والهيئات المستقلة كافة، يعد “مخالفة صريحة لمواد الدستور والقوانين النافذة”.

شاخوان عبد الله أشار في الكتاب الذي وجهه للكاظمي، بتاريخ (6 أيلول 2022)، إلى “وجود اللغتين العربية والانكليزية على الفورمة الرسمية لكافة الوزارات والهيئات المستقلة”، مشدداً على أن ذلك “مخالفة صريحة لمواد الدستور والقوانين النافذة، لكون اللغة الكوردية هي اللغة الرسمية إلى جانب اللغة العربية، استناداً للمادة (4/ أولاً) من الدستور، والمادة (2/ رابعاً) من قانون اللغات الرسمية رقم (7) لسنة 2014”.

نائب رئيس مجلس النواب دعا رئيس الوزراء إلى “توجيه الوزارات والتشكيلات والهيئات المستقلة كافة على وجوب ذكر اللغة الكوردية بدلاً عن اللغة الانكليزية في الفورمة الخاصة بمخاطباتهم الرسمية”.

سنرفع دعوى على رئيس الوزراء في حال أصرت الوزارات على إزالة اللغة الكوردية

في السياق، قال شاخوان عبد الله الثلاثاء (12 أيلول 2022)، أنهم سيعملون على الغاء قرار إزالة اللغة الكوردية من الإجازة الصحية في كركوك، داعياً في الوقت نفسه إلى عدم التقليل من شأن عدم استخدام اللغة الكوردية، لأنه لا يقتصر على الإجازة الصحية في كركوك.

وقال إن هناك “تقاعساً كبيراً للغاية” من قبل الوزراء الكورد ورئيس الجمهورية، وكل الذين تولوا مسؤوليات في بغداد خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن اللغة الكوردية “لغة رسمية”.

نائب رئيس مجلس النواب رأى أن هذا الأمر كان يمكن التصدي له، مشيراً إلى أنه لا حظ عند ذهابه إلى بغداد، أن الكثير من الوزارات أزالت اللغة الكوردية من “الفورمة الرسمية”.

وكشف أن الكتب الرسمية لمجلس النواب ومكاتب النواب تتضمن اللغتين العربية والكوردية الآن، بعد أن تم “تصحيح الأمر” برفض التعامل بأي كتاب لا يتضمن اللغة الكوردية.

شاخوان عبد الله، حذر من أنهم سيرفعون دعوى قضائية على رئيس الوزراء، في حال أصرت الوزارات على إزالة اللغة الكوردية من كتبها الرسمية.

يأتي ذلك، فيما أعلن مدير صحة كركوك، نبيل حمدي بوشناق، في تصريح الثلاثاء (13 أيلول 2022)، أن منع استخدام اللغة الكوردية في الإجازات الصحية، قرار اتخذته وزارة الصحة العراقية ولا علاقة لهم بالأمر، فيما بيّنت النائب عن كركوك، نجوى حميد، أن وزارة الصحة أبلغتهم بأنها اتخذت القرار بناء على طلب من مديرية صحة كركوك.

بالمقابل، أوضحت النائب عن محافظة كركوك، نجوى حميد، أن القرار أتخذ في تموز الماضي، مبينة أن قرار وزارة الصحة ألغي بعد ضغوط واتصالات أجروها، لكن الوزارة عادت ووجهت في (28 آب 2022) كتاباً إلى مديرية صحة كركوك، تطلب فيه أن تكون المخاطبات والإجازات الصحية باللغة العربية فقط.

وأضافت أنهم بحثوا الأمر مع وزارة الصحة، وسيتابعونه لحين الغاء القرار، مستطردة أن وزارة الصحة أبلغتهم بأنها اتخذت القرار بناء على طلب من مديرية صحة كركوك.

وينص الدستور العراقي في مادته الرابعة- أولاً على أن “اللغة العربية واللغة الكوردية هما اللغتان الرسميتان للعراق”.

من جهتها، قامت بلدية كركوك في (17 آب 2022)، بنصب لوحات دلالة في شوارع كركوك بأربع لغات هي العربية، الأنجليزية، التركمانية والكوردية، بعد أن كانت قد نصبت لوحات تخلو من اللغة الكوردية في شهر كانون الثاني الماضي، ما أثار قلق المواطنين الكورد الذين يشكلون أغلبية السكان في مدينة كركوك.

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