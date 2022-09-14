شرطة ذي قار: اعتقال نحو 750 متهماً بالمخدرات العام الحالي

ذي قار/ حسين العامل

كشفت قيادة شرطة ذي قار عن اعتقال اكثر من 742 متاجراً ومتعاطيا للمخدرات وصدور احكام قضائية بحق 400 مدان منهم خلال الاشهر المنصرمة من العام الجاري، فيما اشارت الى ان تكثيف الاجراءات الامنية خلال زيارة الاربعين اسهم بالقبض على عدد اخر من المتورطين بتجارة المخدرات وضبط مواد مخدرة.

وتبين الارقام المعلنة في حصيلة الاشهر التسعة المنصرمة من العام الجاري عن ارتفاع كبير في معدلات جرائم المخدرات مقارنة بعام 2020 اذ بلغ اجمالي الملقى القبض عليهم خلال عام 2020 في جرائم المخدرات 468 متهماً فيما بلغ عدد المحالين الى المحاكم 402 متهمين في العام ذاته بحسب وثائق مؤتمر الواقع الامني والجنائي.

وقال قائد شرطة ذي قار الفريق سعد عاتي الحربية الذي يشغل ايضا منصب قائد عمليات سومر خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في مقر قيادة الشرطة بحضور عدد من القيادات والأجهزة الامنية المختصة، ان “مديرية مكافحة المخدرات والدوائر والاجهزة الامنية الداعمة لها حققت منجزا كبيراً منذ بداية العام الجاري وحتى مطلع ايلول الحالي”.

وأكد حربية، “القاء القبض على 742 متهماً بالاتجار والترويج والتعاطي بالمواد المخدرة”.

وأشار، إلى أن “القضاء في محكمة استئناف ذي قار اصدر احكاما قضائية على 400 متهم منهم وفق المادة 28 من قانون المخدرات”.

وعدّ حربية، “ما تحقق انجاز يحسب إلى قضاء العراقي ودوائر قيادة شرطة ذي قار على صعيد مكافحة جرائم المخدرات”.

وتنص المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (٥٠) لسنة ٢٠١٧ على ان “يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو تملك موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية مدرجة ضمن القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون”.

ولفت حربية، إلى أن “قيادة الشرطة تواصل متابعة وملاحقة المتاجرين بالمخدرات والعمل على تخليص المجتمع من هذه الافة الخطيرة”. ونوّه، إلى أن “القوات الامنية والقوات والاجهزة الداعمة لها قامت خلال اليومين الماضيين باعتقال عدد من المتاجرين بالمواد المخدرة وضبطت كميات كبيرة بحوزتهم”.

وشدد حربية، على أن “مديرية شرطة قضاء سوق الشيوخ في جنوب الناصرية تمكنت مؤخرا وبدعم من قيادة شرطة ذي قار من القاء القبض على متهم يتاجر بمادة الكريستال وضبط كيلو غرام واحد منها بحوزة المتهم”.

ولفت، إلى “قيام مفارز مكافحة المخدرات وبالتعاون مع اقسام الشرطة في شمال الناصرية بالقبض على متاجر بالحبوب المخدرة وضبط 15 الف قرص مخدر من نوع الكبتاغون بحوزته”، مشيرا الى ان ” المواد المضبوطة تشكل خطرا على المجتمع وامنه “.

وكشف حربية، عن “زج عدد من عناصر مديرية مكافحة المخدرات في تنفيذ الخطة الامنية التي اعدتها قيادة عمليات سومر لتأمين الحماية لزيارة الاربعين وهو ما اسفر عن إلقاء القبض على عدد من المتورطين بالمتاجرة بالمواد المخدرة”.

ووجد، أن “الخطة كانت متكاملة كونها اشتملت على حماية الزائرين ومواطني المحافظة ودورهم وممتلكاتهم”.

وأفاد حربية، بأن “المتهمين الملقى القبض عليهم حاولوا استغلال انشغال القوات الامنية بالتدابير الامنية الخاصة بزيارة الاربعين غير ان القوات الامنية كانت لهم بالمرصاد والقت القبض عليهم”.

وكانت محافظة ذي قار قد اتخذت وبالتنسيق مع فريق الايادي البيضاء اولى خطواتها الميدانية للحد من الادمان على المخدرات وذلك عبر افتتاح مركز تخصصي لمعالجة مدمني المخدرات والأمراض النفسية مطلع ايار 2022، وإطلاق مبادرات مجتمعية لتقديم المساعدة للمدمنين والسيطرة على الارتفاع المتنامي في معدلات جرائم المخدرات.

فيما اسهمت حملة (حياة بلا مخدرات) التي أطلقها فريق من شباب ذي قار بالتنسيق مع المؤسسات الصحية قبل بضعة اشهر بتعافي 70 مدمناً من التعاطي، وذلك بالتزامن مع حملة اخرى أطلقتها الحكومة المحلية لتطمين مدمني المخدرات وحثهم على مراجعة مركز معالجة الادمان الذي افتتح قبل بضعة أشهر.

وكانت الحكومة المحلية قد نظمت في نهاية حزيران المنصرم ندوة موسعة تحت عنوان (رسالة اطمئنان الى الشباب المغرر بهم) تهدف لتعزيز ثقة الشباب المتعاطين بالمبادرات الحكومية والمجتمعية التي تصب في مكافحة الادمان، حضرها مسؤولون من الدوائر المعنية والقيادات الامنية وممثلين عن المنظمات المجتمعية والقانونية وقادة الرأي ووسائل الاعلام.

ويأتي إطلاق الحملات المجتمعية والحكومية إثر ارتفاع مقلق في معدلات جرائم تعاطي وتجارة المخدرات والانتحار والسرقة اذ كشفت بيانات المؤتمر الامني لشرطة ذي قار عن ارتفاعها بواقع 17 بالمئة خلال عام 2021. وكانت قيادة عمليات سومر قد اعلنت عن اعتقال أكثر من 700 متاجر ومتعاطي مخدرات في محافظة ذي قار خلال عام 2021، مؤكدة صدور احكام قضائية بحق 350 مدانا منهم وضبط 35 كيلو غرام من المواد المخدرة وأكثر من 60 ألف قرص مخدر.

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