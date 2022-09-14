قرارات حكومية تخص الخدمات والاستثمار وتمويل أندية رياضية

أعلن مجلس الوزراء عن إصدار ستة قرارات تخص الخدمات والاستثمار وتمويل بعض الاندية الرياضية.

وذكر بيان حكومي تلقته (المدى)، أن “مجلس الوزراء عقد أمس الثلاثاء جلسته الاعتيادية برئاسة مصطفى الكاظمي وناقش القضايا المعروضة على جدول اعماله”.

وتابع البيان أن “الكاظمي اثنى على جهود الوزارات الأمنية والخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين ووجه ببذل أقصى الجهود لتسهيل نقل الزائرين إلى كربلاء المقدسة ومن المدينة لخارجها”.

وأشار، إلى أن “مجلس الوزراء أصدر عدة قرارات اليوم بينها قرار بإحالة مشروع تجهيز وتنفيذ شبكات المجاري في الجانب الأيمن من الموصل في محافظة نينوى”.

ولفت البيان، إلى أن “المجلس ناقش ملف شحة المياه مع وجود مؤشرات باستمرارها للموسم الرابع على التوالي ووافق على طلب وزارة الموارد بتحديث الدراسة الستراتيجية للمياه والأراضي”.

وأوضح، أن “المجلس وافق كذلك على إنشاء مركز تسويق للحبوب (سايلو) في محافظة واسط بكلفة ملياري دينار، وقرر كذلك تخويل رئيس هيئة الاستثمار صلاحية التوقيع على مشروع اتفاقية بين العراق وقطر لحماية الاستثمار”.

ومضى البيان، إلى أن “المجلس ناقش الملف الرياضي في البلد وأقر توصية مشاركة الأندية الرياضية النفطية في البطولات الخارجية وزيادة تخصيصات كل نادٍ منها بـ (500) مليون دينار لهذا الغرض، كما وافق على زيادة التخصيص المالي لناديي الزوراء والميناء بمبلغ مليار دينار لكل منهما”.

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