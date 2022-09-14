مجلس الخدمة يُكمل تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية

بغداد/ نبأ مشرق

خاطب مجلس الخدمة الاتحادي، أمس الثلاثاء، وزارة المالية لتوفير التخصيصات للدرجات الوظيفية الخاصة بالصحة، فيما صادق على تعيين المشمولين بقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية.

وجاء في وثيقة للمجلس تلقتها (المدى)، أن “مجلس الخدمة الاتحادي خاطب، أمس الثلاثاء، وزارة المالية لغرض تأييد المصادقة على الدرجات المرسلة من قبل وزارة الصحة من أجل توفير التخصيص المالي”.

من جانبه، قال نائب نقيب المهن الطبية والصحية علاء العوفة في تصريح إلى (المدى)، إن “مصادقة مجلس الخدمة على تعيينات ذوي المهن الطبية والصحية هو إجراء روتيني وطبيعي”.

وأضاف العوفة، أن “النقابة تشكر مجلس الخدمة على إكمال هذه التعيينات”، مبيناً أن “وزارة الصحة أكملت ما عليها بتوزيع المشمولين على دوائر الصحة كافة بأوامر وزارية”.

وأشار، إلى أن “دوائر الصحة في بغداد والمحافظات بدورها وزعت هؤلاء على المؤسسات الصحية والمستشفيات والاقسام التابعة لها، وقسم منها قد أكملت إجراءات المباشرة للأطباء والصيادلة والمهن الصحية والتمريضية”.

وشدد العوفة، على أن “هذه الاجراءات قد حصلت وفقاً للسياقات الإدارية والقانونية، مع تهيئة التخصيصات المالية لتمويل رواتب المشمولين من وزارة المالية”.

ونوّه، إلى أن “مجلس الخدمة الاتحادي أرسل كتاباً الى وزارة المالية للمطالبة بالتخصيص المالي للمهن الصحية الساندة وبعد أن يتم هذا التخصيص سيتم اطلاق رابط الكتروني من أجل استقبال طلبات التعيين”.

ومضى العوفة، إلى أن “جميع تلك الاجراءات تخص تطبيق قانون التدرج الطبي رقم 6 لسنة 2000 وتعديلاته”.

اعلنت وزارة الصحة، نهاية الأسبوع الماضي، تعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ” قراراً صدر بتعيين خريجي المعاهد الطبية التقنية ومعهد الصحة العالي”.

وتابع البيان، أن “ذلك حصل استناداً الى كتاب مجلس الخدمة العامة الاتحادي دائرة التنسيق والمتابعة من الوزارات والجهات الحكومية ذي العدد (3087) في 17/8/2022 الخاص بتعيين المشمولين بقانون التدرج ذوي المهن الطبية والصحية والتمريضية رقم 6 لسنة 2000”.

أشار، إلى أن “الاجراء حصل على موافقة الوكيل الفني المخول بصلاحيات وزير الصحة في 22/8/2022، ومذكرة دائرة التخطيط وتنمية الموارد ذي العدد (5558) في 22/8/2022”.

وكان نقيب ذوي المهن الصحية في العراق، علاء المالكي، قد كشف في شهر حزيران الماضي عن تفاصيل جديدة تخص تعيين ذوي المهن الصحية والعلوميين.

وقال نقيب ذوي المهن الصحية في العراق علاء المالكي في تصريحات سابقة إن “خريجي المهن الصحية دفعة 2021 والبالغ عددهم 41 ألف خريج لم يتم تعيينهم حتى الآن”، مشيراً إلى أن “تعيين ذوي المهن الصحية مركزي وهم ضمن التدرج الوظيفي من أطباء وصيادلة ومهن صحية وتمريض”.

وأشار إلى أن “النقابة اجتمعت مع مجلس الخدمة لمعالجة الأمر والمجلس بدوره فتح باب الاستمارة الالكترونية وتم تقديم الخريجين وبانتظار التخصيصات المالية لتوزيعهم على المراكز الصحية”.

وحول تعيين العلوميين أكد المالكي أن “قانون العلوميين والأجهزة الطبية يشمل 19 عنواناً وظيفياً وهذه استحقاقات لهم”، موضحاً أن “العلوميين وضعوا 25‎%‎ على الحذف والاستحداث و10% على التعيين المركزي للملاكات الطبية والصحية”، مبيناً أن “الـ 10‎%‎ المتعينين منذ ستة أشهر لم يستلموا رواتبهم حتى الآن، لأن الحكومة معتمدة على صرف 1 / 12 وهؤلاء لم يشملوا على الرغم من تعيينهم قبل بداية السنة”.

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