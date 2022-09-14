مركز الكلى الصناعية في أربيل يقدم جميع خدماته الصحية مجاناً

ويعد مركز غسل الكلى في مستشفى أربيل التخصصي، أحد المراكز الحكومية التي تقدم الخدمات الصحية مجاناً للأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى.

وبشأن كيفية قبول المرضى والخدمات المقدمة للمرضى، قال رئيس مركز الكلى الصناعية في مستشفى أربيل التعليمي لدائرة الإعلام والمعلومات إنه “بعد أن يزور المريض المستشفى ويخضع للفحوصات اللازمة، يقرر الطبيب ما إذا كان المريض بحاجة لغسيل الكلى، ثم إذا لزم الأمر، يُحال إلينا لإجراء غسيل كلوي له مرة واحدة أسبوعياً أو أكثر، وفقاً لجدول زمني”.

وأضاف أنه “بشكل عام، يحتاج المريض من ثماني إلى 12 جلسة غسيل كلوي شهرياً، ويتم قبوله عند قدومه إلينا للعلاج، كما يوجد في مركزنا 38 سريراً”، مؤكداً أن “جميع المستلزمات المعدة للمريض مجانية، ولا يتحمل المريض أي تكاليف”.

وعن تكلفة غسيل الكلى، قال رئيس مركز الكلى الصناعية في مستشفى أربيل التعليمي رنجدر شهاب إن “تكلفة غسيل الكلى لكل مريض أسبوعياً تبلغ مليون دينار، إلا أن حكومة إقليم كوردستان تقدم هذه الخدمة مجاناً وبدون مقابل، من أجل تخفيف العبء على المواطنين”.

وتفتح مراكز الكلى الصناعية أبوابها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً، وبعضها مفتوح على مدار الساعة.