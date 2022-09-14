نيجيرفان بارزاني: العراق بحاجة إلى المساعدات الأوروبية لتعزيز مؤسساته الديمقراطية

بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مع وفد من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميت، علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، في الوقت نفسه أكد رئيس إقليم كوردستان أن العراق وإقليم كوردستان “لا يزالان بحاجة إلى المساعدة والمساندة الدوليين من أجل القضاء على الإرهاب”.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء ( 14 أيلول 2022)، وفداً من أعضاء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني في البرلمان الألماني برئاسة نيلس شميت.

وبحسب بيان رئاسة إقليم كوردستان فقد حضر الاجتماع وزير شؤون البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، وجرى التباحث في علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، مهام القوات الألمانية في إطار التحالف الدولي للقضاء على داعش في العراق وإقليم كوردستان، الأوضاع السياسية في العراق، مشاكل أربيل – بغداد، الأوضاع الاقتصادية ونشاط القطاع الخاص، والقضايا المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في إقليم كوردستان.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على أن “داعش لا يزال يشكل تهديداً حقيقياً في العراق وسوريا، وأن العراق وإقليم كوردستان لا يزالان بحاجة إلى المساعدة والمساندة الدوليين من أجل القضاء على الإرهاب، ولهذا تمنى على البرلمان الألماني أن يتخذ في شهر تشرين الأول القادم قرار تمديد مهام قوات بلده في العراق وإقليم كوردستان”. بحسب البيان.

وعبر عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للمساعدات الإنسانية والعسكرية الألمانية للعراق ولإقليم كوردستان، مشدداً على أن “العراق وإقليم كوردستان بحاجة إلى المساعدات الأوروبية لتعزيز مؤسساتهما والديمقراطية وتوطيد أسس حقوق الإنسان والحريات، وأن بإمكان الأوروبيين المساعدة في هذا المجال”.

واشار البيان إلى أن الوفد الضيف عبر عن انبهاره بالتقدم والإعمار اللذين يشهدهما إقليم كوردستان، كما عبر أعضاء الوفد عن ارتياحهم لاستئناف عملية الإعمار والاستثمار في إقليم كوردستان بعد دحر داعش، وأكد الوفد الضيف على الصداقة والشراكة الألمانيين مع شعب العراق وإقليم كوردستان منوهاً بأهمية استتباب الأمن والاستقرار في العراق.

وجرى أيضاً خلال الاجتماع بحث التعاون بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة، وأوضاع المنطقة بصورة عامة مع مجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط