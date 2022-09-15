استبيان غير معلن وراء تخلي “السيادة” عن توافقات “الثلاثي”

بغداد…

كشفت مصادر مقربة من تحالف السيادة، الخميس،عن استبيان غير معلن وراء تخلي التحالف عن توافقات التحالف الثلاثي.

وقالت المصادر في حديث ،ان” تحالف السيادة اجرى استبيانا غير معلن لبيان مدى تفاعل جماهيره مع مبدأ اجراء انتخابات مبكرة خلال اشهر من الان وكانت النتائج مثيرة للقلق من ناحية تدني الرغبة وسط تفاعل محدود جدا”، لافتا الى ان “نتيجة الاستبيان هي ان اي انتخابات مبكرة في ظل ازمات حكومة الكاظمي مجازفة كبيرة”.

واضافت،ان” تحالف الحلبوسي في اجتماع اربيل حاول الخروج من توافقات التحالف الثلاثي بطريقة هادئة من خلال دعم اعادة جلسات مجلس النواب وتشكيل حكومة بكامل الصلاحيات ودعم اجراء انتخابات مبكرة اي انها سيدفع الى تاجيلها بشكل غير مباشر لابعد وقت ممكن خاصة وانه لديه ملفات عالقة مهمة ابرزها تعويضات المناطق المحررة ومشاريع الاعمار والتطوير والتي تحتاج الى وجود حكومة بكامل الصلاحيات”.

واشارت المصادر الى ان “تحالف الحلبوسي بات مؤمن بان اي انتخابات قريبة تعني امكانية خسارة موقعه وفقدان مقاعد نيابية لصالح قوى سنية اخرى”. انتهى/ 25 ف

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