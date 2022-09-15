الاخبار الزائفة وآليات التحقق

من بين اهم التطورات التي نشهدها اليوم هو سرعة انتشار الاخبار عبر المواقع الالكتروتية وهو الامر الذي ادى الى سهولة في تلفي الخبر وتداوله من شخصاً لاخر ومن موقع لاخر، الا ان هذه السرعة هي سلاح ذو حدين لان لا يتم التحقق من مصداقية الاخبار المتداولة والعودة الى مصدر موثوق لمعرفة صحة الاخبار.

وهذا يعني بأن هنالك نسبة كبيرة من الافراد تتعرض الى الاخبار الزائفة وبشكل يومي وهو ما يتسبب بفهم احداث بشكل خاطئ واشخاصوحتى جهات.

ولانتشار الاخبار الزائفة اسباب عديدة منها محاولة تضليل الرأي العام، وتوجيه الافراد، ومحاولة التأثير سلباً في نفس المتلقي، وخلق فوضىوضرر، والحث على الكراهية والتفريق، وايضاً تنتشر لانها مثيرة ومشوقة، وعدم التحري عن صحة المعلومة المتداولة.

وللحد من انتشار الاخبار الزائفة في عصر السرعة يجب الرجوع الى المصادر الرسمية كالقنوات الفضائية والماقع التابعة لها واستخدامادوات التحقق من الصور والفيديوهات والاماكن عن طريق موقع izitru.com وموقع fotofornesics.com للتحقق من ان الصورة لمتخضع للتعديل او التلاعب، وموقع Tineye لمعرفة اين ظهرت الصورة على الويب للمرة الاولى، وموقع youtube dat viewer للتحقق منمحتويات مقاطع الفدير وموقع google earth الذي يمكن عرض الاماكن الحقيقية اعتماداً على الاقمار الصناعية.

وكذلك يجب التحقق من الاشخاص الذين يقومون بنشر الاخبار، هل يعمل في احدى المؤسسات الاعلامية، ما هي المصادر التي يعتمدها؟هل قام بنشر اخبار زائفة من قبل؟ والغاء متابعة الاشخاص الذين يتداولون الاخبار الزائفة واستبدالهم بمواقع موثوقة لتلقي الاخباروالاحداث.

اعداد: رقيه مناف

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