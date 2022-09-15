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البجاري: الادعاء العام شرع بالتحقيق في استحواذ وزير النفط على الاراضي

/بغداد..
كشفت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري، الخميس، عن فتح الادعاء العام تحقيقا بملف توزيع الاراضي من قبل وزير النفط احسان عبد الجبار، مبينا ان وزير النفط يعاقب الموظفين حتى على منشورات الفيسبوك لمنع اتهام ضده بالفساد.
وقالت البجاري في حوار متلفز ، إن “وزير النفط يعاقب الموظفين حتى على منشورات الفيسبوك بسبب خشيته من ظهور ملفات فساد”.
واضافت ان الادعاء العام تحرك للتحقيق في استحواذ وزير النفط على الاراضي كون  عبد الجبار من البصرة فكيف تخصص له أرضا في بغداد ؟”.
واوضحت البجاري، ان ” وزير النفط صادر ارضا في الداوودي بالمنصور وسط بغداد وغير جنسها وخصصها لحاشيته،  فيما منح قطعة ارض اخرى لوالد زوجته في البصرة دون وجه حق”. انتهى/25د

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