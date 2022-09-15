البنتاغون يوافق على تزويد كييف بـ 1800 منظومة “جافلين”

العالم

أعلن البنتاعون يوم الخميس، أن واشنطن وقعت عقدا بقيمة 311 مليون دولار لشركتي رايثيون ولوكهيد مارتن الأميركيتين لإنتاج أكثر من 1800 منظومة صواريخ “جافلين” المضادة للدبابات.

تحرير: سرمد القيسي

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