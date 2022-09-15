الشعوب تلد جوهرها!!

مهما أصاب الشعوب من الخسران والإمتهان , فستلد جوهرها الذي يعبّر عنه فرد ما تجود به الأقدار ليعيدها إلى صدق مسارها , ويحقق دورها ويعلي قيمتها.

ولا يوجد شعب لم يمر بمراحل عسيرة , وصعوبات مريرة , وعلى حين غرة ينهض قائد يمثل جوهره.

والأمثلة متكررة في العصور الغابرة والحاضرة , وفي دول أمتنا تكررت الحالة , وفي الدول الأوربية , والعديد من دول العالم الأخرى.

والقائلون بأن دول الأمة تسعى إلى حيث الإنحماق في وهم كبير , فلكل دولة طاقات واعدة وولادات قائدة معبرة عن جوهر حالة ذات كيان مكين.

وإن غاب القادة الأفذاذ في فترة ما , فسيعودون وسيستردون وجود الأمة , وسينطلقون بها إلى مصاف الإقتدار الفائق.

إن الشعوب تلد قادتها المعبرين عن ذاتها , وموضوعها , ولا يوجد شعب عقيم فوق التراب.

ووفقا لما تقدم فأن الأمل كبير والتفاؤل عظيم , بأن الأمة ستنجب الذين يعبرون عنها بإقتدار واضح وفعل صريح.

فالذي تمر به بعض دول الأمة حالة طارئة لن تدوم , وستنهض فيها طاقات وقوى متوافقة مع شأنها وذاتها الحضارية الخالدة.

إن اليائسين البائسين عليهم الإبتعاد عن دروب الحياة , فتيار الأجيال الواعد يمتلك طاقات الإنطلاق الكبرى في ميادين الرجاء.

وهكذا فالأمة بخير , رغم ما يُراد لها أن تبدو بعيون الأجيال على أنها عاجزة , وتابعة وقابعة في أحضان الأقوياء.

الأمة بخير وإن كره الكارهون , وحرّف المحرفون , وأحرق المحترقون , وفسد الفاسدون , وجار الظالمون.

الأمة ستولد من رحم الأجيال المتوافدة المتوقدة الغنية بالطاقات الأصيلة.

د-صادق السامرائي

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