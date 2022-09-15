المالكي يتبرّأ من المواقع التي تسيء لصحابة النبي وأزواجه باسمه

تبرّأ رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي من كل موقع باسمه “يتعرض بالسب والقذف والاساءة إلى صحابة النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين”، مؤكداً على “وصية أمير المؤمنين علي (ع) لا تكونوا سبابين”.

نوري المالكي رأى في تغريدة، اليوم (13 أيلول 2022)، أن “تداول منطق السب والشتم هو خطة للايقاع بين المسلمين، وإثارة فتنة طائفية بغيضة”.

ودعا من يمارسون هذا المنطق، لا سيما من يسمون صفحاتهم باسمه إلى “الالتزام بالنهج البعيد عن السباب والشتائم والاتهامات، أو يغيرون أسماء صفحاتهم ولا تكون باسم المالكي، سواء أمحبين كانوا أم مبغضين”.

يذكر أن ديوان الوقف السني اعتبر عبارة ذكرها الرادود باسم الكربلائي في أحد مجالس العزاء الحسينية على أنها “تنتقص من قدر صحابة رسول الله (ص)، وتسيء لهم”، مطالباً بالتحقيق الكامل بالقضية وتقديم المتسببين للقضاء مع تعميم الفتاوى الشرعية التي تحرم الإساءة إلى الرموز الدينية.

وفي بيان صادر عن الوقف السني، اليوم الاثنين (12 أيلول 2022)، جاء فيه إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً مصوراً لقصيدة تنتقص كلماتها ومؤديها من قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسيء لهم وتصفهم بأوصاف تؤجج الشارع وتثير الطائفية الدينية بين طوائف المسلمين ومذاهبهم في العراق والعالم”.

الرادود باسم الكربلائي أثار بقوله (شيل اسم الصحابة واكتبهم عصابة)، استياء شعبياً حيث أدانت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية ما قاله الكربلائي “وتجرؤه بالتهجم على أصحاب النبي (ص) وتشبيههم بمفردات لا يمكن السكوت عليها لأنها تثير الفتن والنعرات الطائفية بين أبناء البلد الواحد”، مشددة على ضرورة أن “لا تكون هذه المجالس الحسينية مادة لبث الخلافات بين المذاهب”.

الحسينية مادة لبث الخلافات بين المذاهب”.

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