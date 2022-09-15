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بشأن قرار العقود.. القانون يتهم وزارة المالية بـ”مخالفة الدستور”

اتهم عضو ائتلاف دولة القانون فاضل موات، اليوم الخميس، وزارة المالية بمخالفة القانون والدستور من خلال الموافقة على صرف المبالغ إلى كتل سياسية معينة في حين أنها تعمل على انهاء العقود في جميع الوزارات لعدم توفير التخصيصات المالية لها.

وقال موات في حديث، إن “هنالك مؤامرة من حكومة تصريف الأعمال الحالية ووزارة المالية من خلال تخصيص المبالغ إلى كتل سياسية ومكونات معينة وترفض تخصيصها إلى اخرى”.

وأضاف، أن “وزارة المالية تحارب الشباب العاطلة عن العمل وأصحاب العقود في الوزارات ومؤسسات الدولة من خلال عدم رصد المبالغ المالية لهم”.

وتابع، أن “مثل هذه الممارسات كثرة في الفترة الأخيرة بسبب ضعف الادعاء العام وعدم تقديم شكاوى على مثل هذه الخروقات القانونية والدستورية التي تحصل”.

وكان النائب المستقل مصطفى سند قد تحدث في سابق عبر وسائل الإعلام، عن قيام رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بصرف مبالغ للإقليم قرابة ثلاثة تريليونات دينار عراقي على شكل دفعات.

وكانت وزارة المالية أصدرت، في وقت سابق ، أمراً يقضي بانهاء عمل جميع العقود بعد شهر تشرين الاول 2019 في كافة الوزارات من دون سابق انذار.انتهى25/ي

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