بعيدا عن الإعلام.. قيادات صدرية واخرى سياسية تبدأ تحضيرات “لقاء الحنانة”

بغداد ..

كشف مصدر نيابي , الخميس , عن وجود لقاءات سرية بعيدة عن الاعلام بين سياسيين من التيار الصدري وشخصيات سياسية اخرى من المستوى الثاني لغرض التحضير للقاء الحنانة المرتقب.

وقال المصدر في تصريح , ان ” حراكا بعيدا عن الاعلام والاضواء السياسية يجري بين ممثلين عن التيار الصدري وشخصيات سياسية مختلفة” .

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان ” الحراك يتمحور حول التهيئة والتحضير للقاء اللجنة الفنية المكلفة من قبل الاجتماع الثاني للقوى السياسية في القصر الحكومي والمؤلفة من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ورئيس تحالف الفتح هادي العامري للقاء زعيم التيار الصدري في الحنانة ” .

وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون النائب عالية نصيف قد اكدت اليوم , ان اللجنة الفنية المنبثقة عن اجتماع القصر الثاني الكلفة بلقاء السيد الصدر لم تحدد أي موعد للزيارة للان . انتهى / 25م

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