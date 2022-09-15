حراك الانبار: حزب الحلبوسي يقود تحركا مشبوها لجمع البطاقات الانتخابية

بغداد ..

طالب الحراك الشعبي في محافظة الانبار , الخميس , مواطني المحافظة بعدم تسليم بطاقتهم الانتخابية الى أعضاء حزب تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي بحجة تحديثها، فيما حذر أعضاء الحزب الى عدم اللجوء الى نفس الأسلوب الذي اتبعه خلال الانتخابات الماضية .

وقال المتحدث باسم الحراك ضاري الدليمي في تصريح , انه ” بعد التيقن بتوجه القوى السياسية الى الذهاب الى انتخابات مبكرة سارع حزب تقدم الذي يقوده الحلبوسي الى التهيئة لاستقطاب مواطني المحافظة لكسب أصواتهم من جديد رغم انه لم يحقق للمحافظة أي وعد سوى تحقيق المنافع لاعضاء حزبه وهيمنتهم على مقدرات المحافظة ” .

وأضاف ان ” حزب تقدم بدأ مبكرا بمحاولة غير قانونية لجمع البطاقات الانتخابية العمياء من مواطني المحافظة بحجة تحديثها وهذا الاجراء غير قانوني لكون الانتخابات لم تحدد والمفوضية لم تصدر أي تعليمات جديدة بشان الانتخابات المقبلة”.

وحذر الدليمي مواطني محافظة الأنبار من “الانجرار وراء اكذوبة الحزب ” . انتهى / 25م

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