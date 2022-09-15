عراقي ضمن طاقم تحكيم مباراة منتخبي الصين وأوزبكستان للشباب

أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، أن حكماً عراقياً سيتواجد ضمن طاقم تحكيم مباراة منتخبي الصين وأوزبكستان للشباب.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “الاتحاد الآسيويّ لكرةِ القدم كبف الحكمَ الدوليّ المُساعد “أحمد صباح قاسم” ضمن الطاقمِ التحكيميّ لمباراةِ منتخبي أوزبكستان والصين للشبابِ”.

وبين أن “المباراة تقامُ غداً الجمعة في مدينةِ الدمام السعوديّة في الساعةِ السادسة وخمس عشرة دقيقةً ضمن التصفياتِ المؤهلة إلى نهائياتِ كأس آسيا للشبابِ، وهي المباراةُ الثالثة التي تتمّ فيها تسميةُ الحكم الدوليّ المساعد أحمد صباح قاسم ضمن الطواقم التحكيميّة لقيادةِ المبارياتِ في التصفيات”.

وتابع أن “الطاقمُ التحكيمي الدوليّ المكلف بالمباراةِ ضم الحكمَ الدولي العماني خالد الشخصي والحكم الدولي المساعد الأول العماني ناصر سالم والحكم الدولي المساعد الثاني العراقي أحمد صباح والدولي الأردني أحمد فيصل حكماً رابعا”. انتهى/ 25 ل

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