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غازبروم تؤكد ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في السوق الصينية

أكد اوليغ اكسيوتين نائب رئيس مجلس إدارة شركة غازبروم الروسية ارتفاع الطلب على الغاز الروسي في السوق الصينية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن اكسيوتين قوله خلال جلسة في منتدى سان بطرسبرغ الدولي للغاز اليوم: إن “الصين تزيد من طلباتها لتسليم الغاز عبر خط (سيل سيبيريا)” موضحاً أن “شركة غازبروم تعالج زيادة في الطلب من الأطراف الصينية على توريد الغاز عبر خط أنابيب غاز سيبيريا وذلك حتى في خضم التباطؤ في نمو الطلب على الغاز في البلاد”.

وذكرت غازبروم في بيان لها اليوم أنه “لا يمكن لأي بلد باستثناء روسيا أن تزود أوروبا بكميات من الغاز تضاهي موارد سيبيريا ويامال وتقدم شروط تسليم قابلة للمقارنة”.

وارتفعت أسعار صرف الغاز في أوروبا اليوم أكثر من 7 بالمئة لتتجاوز 2400 دولار لكل ألف متر مكعب حسب بورصة لندن.

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