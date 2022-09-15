فتح مدارس التعليم المسَرّع داخل المخيمات للايزيديين الناجين من قبضة داعش

افتتحت مديرية تربية قضاء سنجار مدرستين للتعليم المسَرّع للناجين من أسر داعش، الذين انقطعوا عن الدراسة ولم يعد بمقدورهم الالتحاق بالمدارس الاعتيادية بسبب تجاوزهم السن القانوني للقبول فيها.

المدرستان تابعتان لقسم الدراسة الكوردية في تربية سنجار ومن المقرر أن يبدأ قبول الطلبة للعام الدراسي 2022-2023 في مخيمين للنازحين بمحافظة دهوك.

“سعيد بفتح مدارس التعليم المسَرّع، لأن هناك العديد ممن لا يستطيعون مواصلة دراستهم بسبب تجاوز السن القانونية، لذا سأسجل اسمي فيها بكل تأكيد وأستأنف دراستي”، هذا ما قالته عالية برجس (21 سنة).

هذه الفتاة الايزيدية أكملت الصف الثامن الأساسي في مدرسة بناحية القحطانية (تل عزير)، لكن بعد هجمات تنظيم “الدولة الاسلامية في العراق والشام –داعش” تعرضت للاختطاف وأُنقِذت من الأسر بعد ثلاث سنوات.

مع بدء العام الدراسي الجديد، سيتم افتتاح هاتين المدرستين للأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة بسبب تجاوز السن القانوني

“العام الماضي أردت العودة الى الدراسة لكن مدير المدرسة أخبرني بأن سني لا يسمح لي بالعودة ورفض قبولي”، حسبما قالت عالية التي تقيم حالياً مع شقيق وشقيقة لها في مخيم جمشكو لـ(كركوك ناو). عائلة عالية كانت مؤلفة من13 فرداً لكن والدتها وثلاث من شقيقاتها واحد اشقائها يقيمون حالياً في ألمانيا، أما والدها واثنين من اشقائها إضافة الى اثنين من شقيقاتها اختطفوا من قبل تنظيم داعش ولا زالوا في عداد المفقودين.

بموجب ضوابط وتعليمات وزارة التربية العراقية، في حال انقطاع الطالب عن الدراسة لعامين يجب عليه الدوام في مدرسة مسائية، أما في حال انقطاعه عن الدراسة لأربعة أعوام لن يتم السماح له بالدوام في المدارس الصباحية والمسائية أيضاً، ويتوجب عليه حينها الالتحاق بمدارس التعليم المسَرّع.

يوجد في العراق نظام التعليم المسَرّع للأشخاص الذين انقطعوا عن الدراسة لأسباب متنوعة، لكن مثل هذه المدارس لا تتوفر في مخيمات النازحين.

شهاب أحمد، مسؤول في قسم الدراسة الكوردية بتربية سنجار –تابعة لحكومة اقليم كوردستان-، قال لـ(كركوك ناو)، انه “مع بدء العام الدراسي الجديد، سيتم افتتاح هاتين المدرستين للأشخاص الذين لم يتمكنوا من مواصلة الدراسة بسبب تجاوز السن القانوني”.

حاولنا عدة مرات لكن لم يسمحوا لهم بالعودة للدراسة

تعتزم تربية سنجار فتح المدرستين في كل من مخيم جمشكو بقضاء زاخو (يضم أكثر من 21 ألف نازح) ومخيم شاريا (يأوي أكثر من 12 ألف نازح)، وبحسب نظام التعليم المسرّع، يكمل الطالب مرحلتين بسنة دراسية واحدة، باستثناء الصف التاسع الأساسي الذي يتوجب على الطالب عبوره بسنة دراسية.

المسؤول في تربية سنجار أوضح شروط القبول في مدارس التعليم المسَرّع، مبيناً أن “القبول للذكور سيكون من عمر 9 سنوات حتى 22 سنة، وبالنسبة للإناث سيكون من سن 9 سنوات لغاية 24 سنة، وفيما يخص الطلبة الذين كانوا يداومون في قسم الدراسة العربية، لفت شهاب أحمد الى أنهم بانتظار موافقة وزارة تربية الاقليم”.

توجد في قضاء سنجار مديريتين للتربية (قسم الدراسة الكوردية و قسم الدراسة العربية)، تضمان أكثرمن 54 ألف طالب وطالبة، لا يزال قسم كبير منهم يتواجد في مخيمات النازحين في مناطق اقليم كوردستان، -توجد في المخيمات 90 مدرسة اساسية وإعدادية تضمان حوالي 15 ألف طالب وطالبة.

خدر ديرو، ناشط ايزيدي في مخيم جمشكو، حُرم ستة من أبناء شقيقاته (أربع بنات و ولدان) من اكمال دراستهم لأنهم اختطفوا من قبل مسلحي داعش، “حاولنا عدة مرات لكن لم يسمحوا لهم بالعودة للدراسة”.

نينوى/ 2019/ تظاهرة لطلاب خانه سور للمطالبة بترميم وإعادة فتح المدارس التي أغلقت بسبب حرب داعش تصوير: كركوك ناو

بشأن فتح مدرستين للتعليم المسَرّع يقول ديرو، “يجب على التربية أن تطبق نظام مدارس التعليم المسرّع كل عام، لأن هناك أشخاصاً آخرين يتم تحريرهم من أسر داعش بين فترة وأخرى، كما يجب تأمين مصاريف النقل للطلاب الذين يأتون لتلك المدارس من مناطق أخرى”.

في آب 2014 هاجم مسلحو تنظيم داعش الايزيديين في سنجار وسهل نينوى، وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم أطفال، فضلاً عن اختطاف ستة آلاف شخص، وتم تحرير ما يقرب من ألفي طفل، فيما لا يزال مصير أكثر من ألفين و 700 مختطَف مجهولاً.

ويقول المسؤول في قسم الدراسة الكوردية أن تربية سنجار تعمل جاهدة لتوفير الكوادر التدريسية والمستلزمات الأخرى وتخطط لفتح مدارس للتعليم المسَرّع للمرحلة الثانوية حتى الصف الثاني عشر الاعدادي.

وينص قانون الناجيات الايزيديات الذي صادق عليه البرلمان العراقي في 2021، في إطار تعويض الناجين من قبضة داعش على ضرورة تقديم التسهيلات لهم لمواصلة الدراسة.

عمار عزيز – دهوك