فرقة مياس اللبنانية تفوز بلقب America’s Got Talent

فنون

بعد أن تمكنت من إبهار المشاهدين بعروض ساحرة.. نالت فرقة مياس اللبنانية لقب الفوز في الموسم الـ16 من برنامج America’s Got Talent للمشاهير.

وقد تنافست فرقة “مياس” في نهائيات المسابقة مع 10 فرق، بعضها أميركي والأخرى عالمية، قبل الإعلان عن النتائج فجر اليوم.

وكانت هذه الفرقة اللبنانية انتقلت إلى مرحلة نصف النهائي في المسابقة، بعد حصولها على الباز الذهبي من الممثلة صوفيا فيرغارا. وبعد عرض مبهر الأسبوع الماضي، تمكنت الفرقة من الانتقال إلى النهائيات.

قدمت الفرقة عرضها الختامي عند الثالثة من صباح الأربعاء بتوقيت بيروت (الثلاثاء الساعة الخامسة بعد الظهر بتوقيت لوس أنجلوس)، حيث بدأ التصويت في الساعة 8 مساء بالتوقيت الشرقي وانتهى في الساعة 7 صباحا.

وقال مؤسس فرقة “مياس” نديم شرفان في حديث لصحيفة “النهار” اللبنانية: “لم يكن مشوار الفرقة سهلا في لبنان، فالأزمات المتتالية كان لها أثر عليها من ناحية انقطاع الكهرباء، وتوقف الإضاءة في أثناء التحضيرات. كذلك، أزمة البنزين حدت من وصول الـ37 راقصة إلى أماكن التدريب، خصوصا اللواتي يسكنّ في أماكن بعيدة”، مضيفا: “تغاضينا عن كل شيء لشغفنا بالرقص وحبنا للبنان”.

وقد هنأ رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، الفرقة، وكتب عبر “تويتر: “مجددا يتجلى الابداع اللبناني بعرض رائع لفرقة “ميّاس” في الولايات المتحدة الأمريكية، على أمل ان يكون النجاح ملازما دائما لها. مبروك الفوز والى المزيد من التألق”.

كما هنأ عدد كبير من الفنانين والممثلين والوجوه الإعلامية الفرقة معربين عن افتخارهم بها.