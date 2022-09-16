أسعار الدولار تشهد استقراراً في الأسواق العراقية

استقرت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، في البورصة العراقية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.850 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.750 ديناراً لكل 100 دولار.

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