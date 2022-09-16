أوكرانيا .. اغتيال المدعي العام في لوغانسك بانفجار قنبلة في مكتبه

ذكرت وكالة ”إنترفاكس“ الروسية للأنباء، نقلا عن خدمات الطوارئ، أن المدعي العام في جمهورية لوغانسك الشعبية التي اعترفت بها روسيا في شرق أوكرانيا، لقي حتفه إثر انفجار قنبلة في مكتبه اليوم الجمعة.

وتشهد الأوضاع شرق البلاد، تطورات دراماتيكية منذ أن فر آلاف الجنود الروس من ”إيزيوم“ مطلع الأسبوع، بعد أن كانوا يحتلون المدينة ويستخدمونها مركزا لوجستيا في منطقة خاركيف.

وترك الجنود خلفهم كميات كبيرة من الذخيرة والعتاد.

بدورها، أعلنت السلطان الأوكرانية أنها عثرت على مقبرة جماعية تضم 440 جثة في بلدة إيزيوم شمال شرق البلاد بعد أيام من استعادتها من القوات الروسية، وإن بعض الضحايا قُتلوا في قصف وضربات جوية.

وشبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي زار إيزيوم يوم الأربعاء، اكتشاف المقبرة بجرائم حرب، تتهم كييف القوات الروسية بارتكابها بحق المدنيين في بوتشا في ضواحي العاصمة كييف في المراحل الأولى من الحرب.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور في ساعة متأخرة من مساء الخميس: ”روسيا تترك الموت وراءها في كل مكان ولا بد من تحميلها المسؤولية“.

وتنفي روسيا استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب.

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