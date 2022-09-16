الأنثروبولوجيا أو علم الانسان: العلم الذي لايهتم به العرب/7

ترجمة : د.احمد مغير

الثقافات المعممة

تشير العمومية الثقافية إلى الانتظام الذي يحدث في أوقات وأماكن مختلفة ولكن ليس في جميع الثقافات. يمكن تفسير العموميات الثقافية من خلال نشر الثقافات من مكان إلى آخر. يمكن أن يكون ذلك من خلال الاتصالات والتجارة والحروب وما إلى ذلك ؛ أو عن طريق الاختراع المستقل ؛ وهذا يعني أن مجتمعين أو أكثر قد يخترعان أو يخلقان معتقدا أو ممارسة ثقافية مماثلة بشكل مستقل ، وليس عن طريق النسخ أو التقليد. ومن الأمثلة على ذلك: الأسر المتعددة الاجيال، والزواج الأحادي، والرقابة الصارمة على عذرية المرأة، وما إلى ذلك.

الثقافات المحلية

هي التقاليد الثقافية الفريدة من نوعها لعدد قليل من المجتمعات و نادرة الحدوث. على سبيل المثال ، المثلية الجنسية أو السحاقية كطريقة للحياة ، وممارسة تعدد الازواج، وتناول اللحوم النيئة ، وما إلى ذلك. كما في بعض المجتمعات المحلية في إثيوبيا. هناك أنواع مختلفة من الثقافات التي يمكن تسميتها بالثقافات المحلية على سبيل المثال، ممارسة إرفاق قطعة دائرية من مادة الفخار عن طريق شق الحواف السفلية للشفاه بين نساء قبائل افريقية، وممارسة التعري بين بعض الشعوب في بعض دول افريقيا.

الصدمة الثقافية

الصدمة الثقافية هي سوء التكيف النفسي والاجتماعي على المستوى الجزئي أو الكلي الذي يتم اختباره لأول مرة عندما يواجه الناس عناصر ثقافية جديدة مثل أشياء جديدة وأفكار جديدة ومفاهيم جديدة ومعتقدات وممارسات غريبة على ما يبدو لهم. لا يوجد شخص محمي من الصدمة الثقافية، ومع ذلك ، يختلف الأفراد في قدرتهم على التكيف والتغلب على تأثير الصدمة الثقافية. يتعرض الأشخاص الذين يتمركزون حول العرق للصدمة الثقافية على نطاق واسع. بينما قد يجد النسبيون الثقافيون أنه من السهل التكيف مع الأوضاع الجديدة والتغلب على الصدمة الثقافية .

اللغة والثقافة

اللغة هي أحد الأركان الأساسية للهوية الوطنية والوحدة الثقافية والتماسك المجتمعي. يتم رعاية اللغات القديمة ذات الجذور التاريخية واللغات التي تتحدث بها الأقليات المهددة ويعززها المتحدثون. لكن اللغة يمكن أن تكون أيضا سلاحا في الصراع الثقافي وفي الصراع السياسي. تعرف اللغة بأنها نظام من الرموز اللفظية والمكتوبة (في كثير من الحالات) مع قواعد حول كيفية ربط هذه الرموز معا لنقل معاني أكثر تعقيدا ، هي القدرة المميزة الخاصة بالبشر ، إنها عنصر أساسي في الثقافة. الثقافة تشمل اللغة، ومن خلال اللغة، يتم توصيل الثقافة ونقلها وبدون لغة سيكون من المستحيل تطوير الثقافة وشرحها ونقلها إلى جيل المستقبل.

الثقافة وتأثيرها على سلوك الناس

الثقافة عامة وفردية على حد سواء ، سواء في العالم أو في عقول الناس. يهتم علماء الأنثروبولوجيا ليس فقط بالسلوك العام والجماعي ولكن أيضا بكيفية تفكير الأفراد وشعورهم وتصرفهم. يرتبط الفرد والثقافة لأن الحياة الاجتماعية البشرية هي عملية يستوعب فيها الأفراد معاني الرسالة العامة (أي الثقافية). الأفراد يؤثرون على الثقافة (إما بمفردهم أو في مجموعات) عن طريق تحويل فهمهم الخاص إلى تعبيرات عامة.

تتم دراسة قضايا الثقافة والفرد في الأنثروبولوجيا النفسية. يهتم هذا المجال بالدراسة الإثنوغرافية وعبر الثقافات للاختلافات والتشابه في علم النفس البشري . الشخصية الفردية وأنماط الحياة والمواقف والشخصيات الأساسية كلها انعكاسات للخلفية الثقافية للأفراد. تعمل عمليات التثاقف والتنشئة الاجتماعية ذات تأثير قوي في النمط السلوكي وتطوير شخصية الأفراد.

السلوك الصحي هو مجرد جانب من جوانب السلوك الاجتماعي العام للأفراد وسلوكيات الفرد هي انعكاسات لخلفياتهم الاجتماعية والثقافية. وبعبارة أخرى، تلعب الثقافات أدوارا مؤثرة في تشكيل وتحديد الطريقة التي يتصرف بها الناس ويعيشون ويفكرون وينظرون إلى العالم. فالسمنة، بوصفها مشكلة صحية، على سبيل المثال، ترتبط بالسلوك الغذائي للشعوب. تعكس السلوكيات الاجتماعية الأخرى مثل التدخين وإدمان الكحول ومضغ بعض الاعشاب وما إلى ذلك الخلفيات الاجتماعية والثقافية للناس.

باختصار ، ترتبط القيم والمعايير والمعتقدات والممارسات الثقافية لمجموعة من الناس أو أي مجموعة اجتماعية بالجوانب السلوكية والشخصية المحددة للشخص الفرد الذي هو جزء من تلك الثقافة. إن أساليب معيشة الشخص وفلسفته الحياتية ومواقفه كلها مهمة جدا في تحديد سلوكه وحالته الصحية. حيث لوحظ أن أنواعا معينة من الأمراض تنتشر بين مجموعة معينة من الناس أو قطاعات من المجتمع، هذا يدل على الأصول الاجتماعية والثقافية لبعض المشاكل الصحية الحرجة ، وإذا تم التعامل مع هذه الأصول ، فقد يتم حل العديد من المشاكل الصحية.

ولنلخص ما قلناه في الثقافة كجزء من حياة الانسان ،إن المعنى العام للثقافة، كما نستخدمه في محادثاتنا العادية، غالبا ما يكون محدود النطاق إنه لا يلتقط الجوانب المعقدة للثقافة. ومع ذلك ، يتم تعريف الثقافة على أنها تعادل جميع السلوكيات والمعتقدات والممارسات والمؤسسات المستفادة والمشتركة لمجتمع أو مجموعة من الناس. جميع الأشياء المادية وغير المادية التي أنشأتها واستخدمتها المجموعة هي ثقافة. أي شيء بصرف النظر عن الشيء الذي يحدث بشكل طبيعي أو بيولوجي هو ثقافي. ومع ذلك ، يجب أن يكون التعامل مع ثقافة النظرة الشاملة بحذر ، لأنه قد يضلل المبتدئين لافتراض أن المجتمع نفسه ثقافي.

تم تعريف مفهوم الثقافة بعدة طرق. هناك العديد من التعاريف في مجالات الأنثروبولوجيا أو علم الاجتماع. كان أحد أكثر التعريفات التي يتم الاستشهاد بها للثقافة هو التعريف الذي صاغه عالم الأنثروبولوجيا البريطاني تايلور ،تعريفه يساوي أساسا الثقافة مع جميع العادات والقدرات التي يكتسبها الشخص كعضو في مجموعة. وتتمثل السمات الهامة للثقافة في أن الثقافة شاملة و يتم تعلمها اجتماعيا إنها تكيفي وغير قابلة للتكيف ؛ مستقرة ولكنها يمكن أن تتغير ؛ قابلة للمشاركة و رمزية. محددة وعامة ؛ متميزة والناس يستخدمونها بشكل خلاق. جميع البشر مثقفون لا يوجد تفوق ثقافي أو دونية بين المجتمعات. بيد أن جميع الناس يميلون إلى حد ما إلى اعتبار قيمهم ومعاييرهم الثقافية أفضل واعتيادية أو طبيعية إلى حد ما؛ ويسمى هذا الاتجاه المركزية العرقية. من ناحية أخرى ، نحتاج إلى إدراك أن كل سمة ثقافية يجب فهمها في سياقها الخاص ؛ وهذا يتطلب النسبية الثقافية. ومع ذلك، فإن النسبية الثقافية التي تؤخذ إلى أقصى حدودها، توقف الخطر والجدل.

بعض المعتقدات والممارسات الثقافية عالمية ، مما يعني أنها موجودة بين جميع المجموعات البشرية. والبعض الآخر معمم، مما يعني أنها تمارس من قبل معظم شعوب العالم؛ في حين أن البعض الآخر خاص ، مما يعني أنها تقتصر على عدد قليل من المجموعات البشرية. الثقافة لها مكونات داخلها. تمثل سمات الثقافة الخيوط أو العناصر البسيطة في ثقافة الناس ، مثل استخدام السكين أو الشوكة عند تناول الطعام ؛ السمات الثقافية مجتمعة معا هي مجمعات ثقافية ، ومجمعات ثقافية مجتمعة معا تعطينا النمط الثقافي للناس.ترتبط الثقافة وسلوكيات الأفراد في المجموعة أو المجتمع ارتباطا وثيقا معا. عادة ما يتصرف الأفراد ويعملون ويفكرون وينظرون إلى الأشياء وفقا للقيم والمعايير والمعتقدات الثقافية العامة للمجموعة التي ينتمون إليها. إن انواع شخصية الشعوب هي أساسا انعكاسات لثقافتها.

ترجمة : د.احمد المغير / طبيب اختصاص وباحث

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INTRODUCTION TO SOCIOCULTURAL ANTHROPOLOGY

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