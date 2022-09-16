البنوك اللبنانية تغلق أبوابها بعد تكرار الهجمات المسلحة من قبل المودعين

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قررت البنوك اللبنانية، الجمعة، إغلاق أبوابها، بعد موجة من هجمات المودعين، الراغبين في انتزاع مدخراتهم.

وقال مصرفيان، إن البنوك اللبنانية ستغلق أبوابها، لـ 3 أيام الأسبوع المقبل، بسبب مخاوف أمنية، وسط زيادة في هجمات المودعين.

من جانبه، أوضح عضو جمعية المصارف، تنال صباح، أن اجتماعاً طارئاً عُقد على خلفية الاقتحامات التي تشهدها المصارف من قبل المودعين.

وأوضح أن المصارف لن تفتح أبوابها، الاثنين، فيما لم يُحدد بعد بشكل حاسم المدة الزمنية التي قد تبقى فيها المصارف مغلقة.

وقال صباح: “حتى تستتب الأمور، لا نعلم المدة بعد، ولكن إلى أن تُضبط هذه الفوضى التي ما عادت تقتصر آثارها على المصارف فحسب، بتنا نبحث في إمكانية التنقل بالشوارع”، في إشارة لخشية أعضاء الجمعية على سلامتهم الشخصية.

وقد شهد لبنان، اليوم الجمعة، اقتحام 6 مصارف، على الأقل، في أماكن مختلفة من البلاد، وسط أنباء عن هجمات أخرى متعددة.

تحرير: عاصم عبد العزيز

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