Posted on by

الجبوري: الكرد والسنة وضعوا شروطاً للذهاب نحو تشكيل الحكومة

بغداد..

كشف رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، الجمعة، ان القوى الكردية والسنية لم يتوجهوا نحو تشكيل الحكومة الا بعد وضعهم شروطا تحقق مصالحهم، لافتا الى ان المكونين سعيا للتواجد في التشكيلة البرلمانية والحكومية من اجل ضمان حل مجلس النواب في المستقبل.

وقال الجبوري ، ان “الكرد والسنة وضعوا شروطا على الإطار التنسيقي من اجل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى هذا الاساس جلس البارزاني والحلبوسي لمناقشة العملية السياسية”.

واضاف ان “الكرد وضعوا 7 شروط وارادوا بها تعهدات وكذلك الحال بالنسبة للأطراف السنية التي وضعت هي الاخرى 13 شرطا للقدوم الى الإطار التنسيقي بعد مناقشات وتعهدات بتلبية ما يريدون”.

وبين ان “هناك توازنات سياسية لابد من وجودها بين المكونات الثلاث، وبالتالي فأن هناك حوارات من اجل ان تكون كتل المكونات السنية والكردية موجودة في مجلس النواب، كي تضمن حله في المستقبل”. انتهى 25ن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close