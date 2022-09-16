الجبوري: الكرد والسنة وضعوا شروطاً للذهاب نحو تشكيل الحكومة

بغداد..

كشف رئيس مركز الرفد للدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، الجمعة، ان القوى الكردية والسنية لم يتوجهوا نحو تشكيل الحكومة الا بعد وضعهم شروطا تحقق مصالحهم، لافتا الى ان المكونين سعيا للتواجد في التشكيلة البرلمانية والحكومية من اجل ضمان حل مجلس النواب في المستقبل.

وقال الجبوري ، ان “الكرد والسنة وضعوا شروطا على الإطار التنسيقي من اجل المضي بتشكيل الحكومة الجديدة، وعلى هذا الاساس جلس البارزاني والحلبوسي لمناقشة العملية السياسية”.

واضاف ان “الكرد وضعوا 7 شروط وارادوا بها تعهدات وكذلك الحال بالنسبة للأطراف السنية التي وضعت هي الاخرى 13 شرطا للقدوم الى الإطار التنسيقي بعد مناقشات وتعهدات بتلبية ما يريدون”.

وبين ان “هناك توازنات سياسية لابد من وجودها بين المكونات الثلاث، وبالتالي فأن هناك حوارات من اجل ان تكون كتل المكونات السنية والكردية موجودة في مجلس النواب، كي تضمن حله في المستقبل”. انتهى 25ن

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