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الحشد الشعبي يقتحم ” بادية قره تبه” بديالى ويحبط مخططاً ارهابياً

ديالى…

اكد القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني، الخميس، اقتحام بادية قره تبه شمال شرق ديالى.

وقال الحسيني في حديث،ان” مفارز خاصة من الحشد الشعبي اقتحمت من محوريين بادية قره تبه الشرقية(90كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب اهداف داعشية”.

واضاف، ان “الحشد الشعبي ضبط مخبا مهم كان مهيا لتنفيذ مخطط ارهابي في مهاجمة نقاط امنية واهداف مدنية في قره  تبه، لافتا الى ان العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.
وتشهد ديالى سلسلة عمليات امنية يقودها الحشد الشعبي في الاسابيع الماضية في اطار دعم خطة زيارة الاربعين الامنية”.انتهى 25 ف

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