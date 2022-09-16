«الصحة العالمية»: العالم يقترب من القضاء على «كوفيد ـ 19»

أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن العالم بات أقرب من أي وقت مضى للقضاء على وباء «كوفيد – 19» الذي حصد أرواح ملايين الأشخاص منذ نهاية عام 2019.

وقال تيدروس خلال مؤتمر صحافي «في الأسبوع الماضي تراجع عدد الوفيات الأسبوعية جراء (كوفيد – 19) إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2020. لم نكن يوماً بموقع أفضل مما نحن عليه الآن للقضاء على الجائحة». لكنه حذر «لم ندرك ذلك بعد، لكن النهاية في متناول اليد».

وحسب آخر تقرير وبائي نشرته «منظمة الصحة العالمية» وخصص لوباء «كوفيد – 19»، فإن عدد الإصابات تراجع بنسبة 12 في المائة خلال الأسبوع الممتد من 29 أغسطس (آب) إلى 4 سبتمبر (أيلول) مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه ليصل إلى حوالي 4.2 مليون إصابة جديدة.

وشبّه تيدروس العالم كما لو أنه «شخص يركض في ماراثون ولا يتوقف حين يرى خط النهاية. يجري أسرع، بكل الطاقة المتبقية لديه. ونحن أيضاً».

وتابع «يمكننا جميعاً رؤية خط النهاية ونحن في طريقنا للفوز لكنه سيكون فعلياً أسوأ وقت للتوقف عن الركض». وقال أيضاً «إذا لم نغتنم هذه الفرصة فإننا نواجه خطر رؤية مزيد من المتحورات ومزيد من الوفيات واضطرابات أكثر ومزيد من عدم اليقين»، داعياً إلى «انتهاز هذه الفرصة».