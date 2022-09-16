الطيران المدني: أكثر من 600 رحلة إضافية لنقـل زوار الأربعينية

بغداد …

أعلنت سلطة الطيران المدني ، اليوم الجمعة، منح 600 رحلة إضافية لنقل زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقالت سلطة الطيران المدني في بيان إنها “سخرت جميع إمكانياتها لتقديم التسهيلات اللازمة أمام شركات الطيران العاملة في مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين لغرض التفويج العكسي لرحلات الزوار”، مبينة إنه “تم منح أكثر من 600 رحلة جوية إضافة إلى الرحلات المجدولة لنقل زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام”.

وأضافت أن “تلك التسهيلات في معدل الرحلات الجوية الإضافية كانت خلال 15 يوما فقط والعدد قابل للزيادة نتيجةً للأعداد الكبيرة من الزائرين الوافدين إلى البلاد ومن مختلف الجنسيات والبلدان “.

ولفتت إلى أن “النقل الجوي التابعة لسلطة الطيران المدني سيشرف على تقديم كافة التسهيلات لشركات الطيران الناقلة للزوار الكرام، إضافةً إلى الرحلات المجدولة وعلى مدار الساعة”.انتهى/25

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