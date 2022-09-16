بسبب ملفات الفساد.. نائب يتوعد بمحاسبة حكومة الكاظمي داخل البرلمان

بغداد…

أكد النائب عن دولة القانون محمد الزيادي، ان الكثير من الملفات فضلا عن ملفات الفساد سيتم طرحها ومناقشتها داخل مجلس النواب بعد انتهاء مراسم زيارة الاربعين، لافتا الى ان الحكومة ارتكبت الكثير من المخالفات خلال فترة تصريف الاعمال وهو مايعمل البرلمان على متابعته.

وقال الزيادي، ان “الكثير من الملفات المالية فضلا عن مبالغ الامن الغذائي والتعيينات التي اطلقتها كلها تمثل ملفات مثيرة للريبة والبرلمان سيأخذ دوره تجاهها من اجل الوقوف على الحقائق ومحاسبة الحكومة والجهات المخالفة للقانون”.

واضاف ان “البرلمان من المؤمل انه سيعقد جلسته بعد انتهاء مراسم زيارة الاربعين، حيث سيكون هناك اجتماع طارئ في البرلمان وسيتم خلاله مناقشة الكثير من الملفات المهمة والتي عملت عليها الحكومة خلال الفترة الماضية خصوصا فترتها في تصريف الاعمال”.

وبين ان “مجلس النواب سيعمل على كشف الحقائق حول الكثير من قضايا الفساد، من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمة في العديد من الملفات خلال فترة تغييب البرلمان”. انتهى 25ن

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط