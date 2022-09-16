بلينكن يتحدث عن “جرائم حرب” روسية.. وبوتين “ليس مستعجلا” لإنهاء عمليته

اعتبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الجمعة، أن روسيا تتصرّف بشكل “مروّع” وارتكبت على الأرجح “جرائم حرب”، وذلك بعد العثور على مقابر جماعية في أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحافي قال بلينكن إن “هذا جزء مروّع من رواية متواصلة. كلما رأينا المد الروسي يتراجع من أجزاء احتلها في أوكرانيا، نرى ما الذي يتركه خلفه”.

وأضاف “العثور أخيرا على أكثر من 440 قبرا في إيزيوم يذكرنا بذلك”.

ودعا السلطات الأوكرانية إلى توثيق هذه الفظاعات مؤكدًا أنه “في كثير من الحالات سيرقى الأمر إلى جرائم حرب”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال الجمعة، إنه تم العثور على “أكثر من 400 جثة” في مقبرة جماعية قرب إيزيوم المدينة التي استعادها الجيش الأوكراني مؤخرا من الروس.