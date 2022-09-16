بوتين: سنبذل ما في وسعنا لإنهاء النزاع في أوكرانيا

بغداد …

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، خلال لقائه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الجمعة، أنه يأمل بإنهاء النزاع في أوكرانيا بأقرب وقت.

وقال بوتين خلال اللقاء الذي جمعه برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على هامش مشاركتهما في قمة منظمة شنغهاي للتعاون أن كييف رفضت التفاوض واختارت طريق الحرب.

من جانب آخر اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على رئيس الوزراء الهندي التسريع في عملية التفاوض بشأن إلغاء التأشيرة للمسافرين، كما دعاه إلى إلى زيارة روسيا.

وقال:”نقترح تسريع عملية التفاوض بشأن اتفاقية رحلات سياحية بدون تأشيرة”.

وأشار إلى أن الثقافة الهندية الثرية تحظى تقليديا باهتمام كبير للروس.

كذلك أشار بوتين إلى أن روسيا والهند على اتصال دائم، كما شكر مودي على رسالة الفيديو إلى المشاركين في منتدى الشرق الاقتصادي العالمي.

وتطرق بوتين إلى تطور العلاقات الثنائية ونمو حجم التبادل التجاري، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة الروسية إلى الهند تضاعف 8 مرات.انتهى/25

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