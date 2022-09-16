بيان لجنة القضية الارمنية في العراق

بيان …..

في الساعة 12:05 من صباح يوم 13 سبتمبر شنت القوات المسلحة الاذربيجانية عدوان غير مبرر على سوتك وفاردينيس وكوريس وكابان وارتانيش وايشخاناسار وجرموك على الحدود الارمنية وتم قصف المواقع العسكرية والمدنية بالمدافع والطائرات بدون طيار و مستخدمة الاسلحة الثقيلة ونتيجة لذلك الهجمات وقعت خسائر بشرية من جرحى وشهداء في صفوف المدنيين والعسكريين .





تدين لجنة القضية الأرمنية في العراق هذا الانتهاك للسلم الإقليمي لجمهورية أرمينيا وسيادتها وتدعو المجتمع الدولي والعالم العربي الى تحمل أذربيجان وتركيا عواقب تلك الاعتداءات مما يدل على زيف مزاعم اذربيجان بالالتزام بالسلم والاستقرار .

ان هذه التعديات المتكررة والغير مبررة هي حلقات في مسلسل التطهير العرقي الذي يمارسه الاتراك و الاذربيجانيين امام اعين العالم دون رادع وجريمة ضد الانسانية.