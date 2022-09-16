رحيل إيرين باباس بطلة «زوربا ذا غريك» عن 96 عاماً

الممثلة اليونانية أدت دور هند بنت عتبة في فيلم «الرسالة»

أعلنت أمس وفاة الممثلة اليونانية الشهيرة إيرين باباس عن 96 عاماً، ونعتها وزيرة الثقافة اليونانية لينا ميندوني في بيان قائلة إنها «جسّدت الجمال اليوناني على الشاشة وعلى المسرح»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

نالت باباس شهرة عالمية بأداء أدوار البطولة في أفلام شهيرة في فترة الستينات مثل «زوربا ذا غريك» (زوربا اليوناني) مع الراحل أنتوني كوين و«ذا غنز أوف نافارون» أو (مدافع نافارون)، ويعرفها الجمهور العربي من خلال أدائها لدور هند بنت عتبة في النسخة الإنجليزية من فيلم «الرسالة» أيضاً مع أنتوني كوين للمخرج الراحل مصطفى العقاد. وقد حقق فيلم «زوربا ذا غريك» نجاحاً كبيراً في عام 1964 وتألقت فيه إلى جانب أنتوني كوين وآلان بيتس. ونال الفيلم شهرة عالمية واسعة بسبب موسيقاه وخاصة «رقصة زوربا» من تأليف ميكيس ثيودوراكيس بحسب «رويترز». وتعتبر باباس واحدة من أشهر الممثلات اليونانيات في الخارج إلى جانب ميلينا ميركوري، وشاركت في نحو ستين فيلماً خلال مسيرتها المهنية التي امتدت ستة عقود. كما أدت باباس أدوار البطولة إلى جانب عدد من أشهر الممثلين كريتشارد بيرتون وكيرك دوغلاس وجيمس كأغني وجون فويت.

واستمرت مسيرة باباس في مجال السينما على مدى 50 عاماً وصولاً لعام 2001 حيث قامت بالتمثيل في فيلم «كابتن كوريليز ماندولين» إلى جانب نجمي هوليوود نيكولاس كيدج وبينيلوبي كروز. وكان آخر فيلم لها هو «إيه توكينج بيكتشر» (صورة تتكلم) عام 2003 إلى جانب كاثرين دينوف وجون مالكوفيتش.

وقالت وسائل إعلام يونانية إن باباس أصيبت بمرض الزهايمر في السنوات الأخيرة. ولم تذكر وزارة الثقافة متى توفيت.

ولم تتوفر معلومات على الفور عن سبب وفاة باباس، لكنّ وضعها الصحي أصبح دقيقاً في الآونة الأخيرة.

وحصلت إيرين باباس على عدد من الجوائز، من بينها جائزة أفضل ممثلة عام 1961 في مهرجان برلين السينمائي، وجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية عام 2009 عن مجمل مسيرتها الفنية.

وكانت لباباس شهرة واسعة في إيطاليا، حيث درجت على المشاركة في أفلام ومسلسلات تلفزيونية.

لندن: «الشرق الأوسط»